Наближається час, коли Крим стане тягарем для Росії, - журналіст Муджабаєв
Журналіст, заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муджабаєв зазначив, що російська армія немає безпечного місця у Криму
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"У Криму окупанти почали застосовувати практику таку саму, як у так званих ДНР і ЛНР. Тобто росіяни беруть, що хочуть, націоналізують все те, що їм треба. Відбуваються доноси або звинувачення від ФСБ і будинок відбирається. Захисту прав людини не існує, там воєнна атмосфера. Колаборанти й "прибульці" живуть у пропаганді, розповідаючи, що все буде добре. Але багато з них телефонує родичам в Україну з питанням, що буде й що робити", - зауважив Муджабаєв.
За словами заступника генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR, наразі російська армія немає безпечного місця у Криму, а далі буде ще гірше.
"Час, коли Крим стане тягарем для Росії, наближається. Тобто напрямок руху історії вже зрозумілий. Наразі інвестувати в Крим для росіян є безглуздям, але вони живуть у пропаганді", - наголосив Муджабаєв.
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