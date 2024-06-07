Наближається час, коли Крим стане тягарем для Росії, - журналіст Муджабаєв

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У Криму окупанти почали застосовувати практику таку саму, як у так званих ДНР і ЛНР. Тобто росіяни беруть, що хочуть, націоналізують все те, що їм треба. Відбуваються доноси або звинувачення від ФСБ і будинок відбирається. Захисту прав людини не існує, там воєнна атмосфера. Колаборанти й "прибульці" живуть у пропаганді, розповідаючи, що все буде добре. Але багато з них телефонує родичам в Україну з питанням, що буде й що робити", - зауважив Муджабаєв.

За словами заступника генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR, наразі російська армія немає безпечного місця у Криму, а далі буде ще гірше.

"Час, коли Крим стане тягарем для Росії, наближається. Тобто напрямок руху історії вже зрозумілий. Наразі інвестувати в Крим для росіян є безглуздям, але вони живуть у пропаганді", - наголосив Муджабаєв.