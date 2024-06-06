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"Варити жабу, підвищуючи градус, щоб не вистрибнула": Defense Express про заяву Байдена щодо використання зброї США на 200 миль

6 червня, 2024 четвер
17:57
Війна з Росією Байден проти Путіна

Військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих прокоментував заяву Байдена, що США не дозволяють Україні використовувати американську зброю для ударів по Москві

Зміст

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"200 миль, які пролунали від президента США Байдена, пов'язані з передачею Україні ракет ATACMS. Це означає, що ці ракети в нас є. Вони застосовуються, і до цього часу застосовувалися по території України, яка тимчасово окупована агресором. В першу чергу йдеться про Крим. Там знищувалися об'єкти ППО, які мали захищати об'єкти окупантів", - зауважив Рябих. 

За словами військового експерта, заяви Байдена можна розглядати як "ритуальні танці" з боку США.

"І схожі на те, як можна варити цю жабу, поступово підвищуючи температуру, і дивлячись, щоб вона не вистрибнула з цієї каструлі, яка може закипіти. Тим більше, що заява Байдена пролунала на тлі чергових випробувань Повітряними силами США міжконтинентальної балістичної ракети та перевірки готовності французької ядерної складової. Це знакові заяви, які можна розглядати, з одного боку, як намагання США заспокоїти агресора. А з іншого боку, попередити, що якщо будуть загрози для України, то не виключається, що ракети можуть долетіти й на відстань до 200 миль. Звісно, що не по Москві, бо до Москви трохи більше", - наголосив Рябих. 

  • 31 травня держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден таємно дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах на території Росії американською зброєю. Український лідер Володимир Зеленський заявив, що відповідний меседж був зі сторони Штатів, та назвав таку дію союзника "кроком уперед". Водночас представник Ради нацбезпеки США прокоментував межі РФ, на які поширюється американський дозвіл.
  • 5 червня сенатор США й західний чиновник на умовах анонімності заявили, що Україна вже використовувала американську зброю для ударів по цілях у Росії
  • 6 червня президент США Джо Байден заявив, що Україні заборонено використовувати зброю його держави для завдання ударів по Москві чи Кремлю.


 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Крим
зброя
Джо Байден
окуповані території
США
Військові новини
допомога США Україні
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