НАБУ відкрило кримінальну справу щодо фортифікацій на Харківщині, - голова Антикорупційного центру "Межа"

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Команді Антикорупційного центру "Межа" нарешті вдалося через ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду змусити Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрити кримінальне провадження. Вже є номер провадження, який внесено в Єдиний державний реєстр досудового розслідування", - зауважила Богуславець.

За словами голови Антикорупційного центру "Межа", важливо, щоб саме за номером кримінального провадження харківська громада, активісти з Харкова та усі небайдужі, могли слідкувати за перебігом справи щодо можливих розкрадань державних коштів на будівництві фортифікацій.

14 травня стало відомо, що Харківська обласна військова адміністрація була відповідальною за третю та частково другу лінію оборони в області.

22 травня Верховна Рада проголосувала за створення тимчасової слідчої комісії з використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій та виготовлення дронів.

6 червня народна депутатка України Ірина Геращенко розповіла, що разом із колегою Іриною Фріз відвідали фортифікаційні споруди на Харківщині, де покинуті "зуби дракона", які навіть не доїхали до передової, вже кришаться.













