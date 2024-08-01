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НАБУ відкрило кримінальну справу щодо фортифікацій на Харківщині, - голова Антикорупційного центру "Межа"

Оксана Ліховід
1 серпня, 2024 четвер
17:21
Війна з Росією На фото: фортифікації на Харківщині

Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець зазначила, що НАБУ відкрило кримінальне провадження про можливе розкрадання бюджетних коштів під час закупівель лісу для фортифікацій на Харківщині

Зміст

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Команді Антикорупційного центру "Межа" нарешті вдалося через ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду змусити Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрити кримінальне провадження. Вже є номер провадження, який внесено в Єдиний державний реєстр досудового розслідування", - зауважила Богуславець. 

За словами голови Антикорупційного центру "Межа", важливо, щоб саме за номером кримінального провадження харківська громада, активісти з Харкова та усі небайдужі, могли слідкувати за перебігом справи щодо можливих розкрадань державних коштів на будівництві фортифікацій.

  • 14 травня стало відомо, що Харківська обласна військова адміністрація була відповідальною за третю та частково другу лінію оборони в області.
  • 22 травня Верховна Рада проголосувала за створення тимчасової слідчої комісії з використання бюджетних коштів на будівництво фортифікацій та виготовлення дронів.
  • 6 червня народна депутатка України Ірина Геращенко розповіла, що разом із колегою Іриною Фріз відвідали фортифікаційні споруди на Харківщині, де покинуті "зуби дракона", які навіть не доїхали до передової, вже кришаться.







 

Теги:
Новини
Суспільство
Харків
корупція в Україні
НАБУ
Харківщина
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