НАБУ відкрило кримінальну справу щодо фортифікацій на Харківщині, - голова Антикорупційного центру "Межа"
Голова Антикорупційного центру "Межа" Мартина Богуславець зазначила, що НАБУ відкрило кримінальне провадження про можливе розкрадання бюджетних коштів під час закупівель лісу для фортифікацій на Харківщині
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"Команді Антикорупційного центру "Межа" нарешті вдалося через ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду змусити Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрити кримінальне провадження. Вже є номер провадження, який внесено в Єдиний державний реєстр досудового розслідування", - зауважила Богуславець.
За словами голови Антикорупційного центру "Межа", важливо, щоб саме за номером кримінального провадження харківська громада, активісти з Харкова та усі небайдужі, могли слідкувати за перебігом справи щодо можливих розкрадань державних коштів на будівництві фортифікацій.
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