Начальник генштабу РФ Герасимов після удару "Орешником" телефонував голові армії США Брауну, - NYT
Начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов телефонував очільнику Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзу Брауну: розмова відбулась через шість днів після того, як Росія запустила по Україні "Орешник"
Про це інформує The New York Times.
Вказано, що розмова відбулася 27 листопада, за день до Дня подяки, який святкують у США, і через шість днів після того, як Росія запустила нову балістичну ракету середньої дальності "Орешник" по Україні.
Під час розмови Герасимов сказав, що запуск ракети, нібито, був запланований задовго до того, як адміністрація Байдена дала дозвіл Україні на використання американської зброї для ударів вглиб Росії.
Прессекретар Брауна капітан Джеріл Дорсі на запит журналіста повідомив, що "на прохання генерала Герасимова генерал Браун погодився не розповідати про цей дзвінок". Він також зазначив, що Герасимов і Браун "обговорили низку питань глобальної та регіональної безпеки, в тому числі конфлікт в Україні".
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