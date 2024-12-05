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Начальник генштабу РФ Герасимов після удару "Орешником" телефонував голові армії США Брауну, - NYT

Ольга Бабишена
5 грудня, 2024 четвер
05:08
Війна з Росією Валерій Герасимов

Начальник генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов телефонував очільнику Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльзу Брауну: розмова відбулась через шість днів після того, як Росія запустила по Україні "Орешник"

Зміст

Про це інформує The New York Times. 

Вказано, що розмова відбулася 27 листопада, за день до Дня подяки, який святкують у США,  і через шість днів після того, як Росія запустила нову балістичну ракету середньої дальності "Орешник" по Україні. 

Під час розмови Герасимов сказав, що запуск ракети, нібито, був запланований задовго до того, як адміністрація Байдена дала дозвіл Україні на використання американської зброї для ударів вглиб Росії. 

Прессекретар Брауна капітан Джеріл Дорсі на запит журналіста повідомив, що "на прохання генерала Герасимова генерал Браун погодився не розповідати про цей дзвінок". Він також зазначив, що Герасимов і Браун "обговорили низку питань глобальної та регіональної безпеки, в тому числі конфлікт в Україні". 

  • Російський диктатор Володимир Путін заявив, що 21 листопада РФ випробувала балістичну ракету середньої дальності "Орешнік" під час атаки по Дніпру. Він додав, що Москва "відповідатиме на ескалацію".
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія застосуванням нової балістичної ракети здійснила другий крок до ескалації, назвавши першим залучення військових із КНДР.
  • Служба безпеки України представила унікальні докази чергової російської агресії, показавши світовим ЗМІ уламки балістичної ракети "Орешник", випущеної Росією по Дніпру минулого тижня.
  • 28 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив, що центри ухвалення рішень у Києві можуть стати ціллю для нової ракети "Орешник", якою РФ атакувала Дніпро 21 листопада.
Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Валерій Герасимов
США
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