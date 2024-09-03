Начштабу "Азову" Кротевич розповів, які плани у росіян, якщо вони окупують Покровськ

Про це він розповів The Times, передає "Уніан".

"Якщо нічого не зміниться, після Покровська росіяни підуть на Слов'янськ і Краматорськ. У 2014 році вони знаходилися у "м'якій окупації". Цього разу вона не буде такою м'якою", - заявив Кротевич.

За його словами, втрата Покровська не повинна означати втрату України чи навіть Донбасу, однак час на зміну курсу спливає.

Водночас окупанти, за словами бійця, втрачають набагато більше військових, ніж українська армія: "І все одно вони продовжують прибувати. У Курську вони кидають артилерію і бригади, щоб утримати свої позиції".