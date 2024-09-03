Начштабу "Азову" Кротевич розповів, які плани у росіян, якщо вони окупують Покровськ
Начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич заявив, що у разі окупації Покровська Донецької області, російські загарбники підуть на Слов'янськ і Краматорськ
Про це він розповів The Times, передає "Уніан".
"Якщо нічого не зміниться, після Покровська росіяни підуть на Слов'янськ і Краматорськ. У 2014 році вони знаходилися у "м'якій окупації". Цього разу вона не буде такою м'якою", - заявив Кротевич.
За його словами, втрата Покровська не повинна означати втрату України чи навіть Донбасу, однак час на зміну курсу спливає.
Водночас окупанти, за словами бійця, втрачають набагато більше військових, ніж українська армія: "І все одно вони продовжують прибувати. У Курську вони кидають артилерію і бригади, щоб утримати свої позиції".
-
Нещодавно The Telegraph писало, що російські окупаційні війська активно просуваються на Покровському напрямку та зможуть досягти міста до середини вересня, однак не зможуть його захопити.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.96 Купівля 40.96Продаж 41.42
- EUR Купівля 45.22Продаж 45.92
- Актуальне
- Важливе