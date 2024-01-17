Наєв закликав до евакуації жителів прикордонних районів півночі України

Про це він повідомив у Facebook.

"Війна з Росією охопила не лише схід та південь України. Північна операційна зона також не є виключенням. В прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей також діє правовий режим воєнного стану. Щодня ворог наносить по тих територіях вогневе ураження. Противник використовує різні види зброї, включаючи авіацію, артилерію, міномети та гранатомети, залучає диверсійні групи", - наголосив Наєв.

Він додав, що Росія використовує всі їй відомі й можливі військові вміння, щоб знищити Україну, "і байдуже, куди влучить випущена ракета, снаряд чи куля".

Генерал-лейтенант зазначив, що кордон України з РФ на півночі нашої країни - це лінія зіткнення з ворогом зі всіма притаманними їй бойовими діями.

"Ці бойові дії можуть призвести до загибелі як цивільних, так і військових людей, взяття їх в полон та руйнування цілих прикордонних сіл та міст. Кожен цивільний має чітко усвідомити, що перебування поблизу кордону з Росією є небезпечним! Щодня військові адміністрації вирішують питання евакуації мешканців з цих областей, так само як з прифронтових населених пунктів на сході та півдні України", - сказав Наєв.

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ також додав, що для того, аби українські військові могли вести повноцінно нищити ворога не задумуючись, що можуть нашкодити нашим громадянам, кожен свідомий українець має прислухатися до порад військових адміністрацій.