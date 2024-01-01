Наєв назвав чисельність військ РФ на прикордонних з Україною територіях

Про це він заявив 1 січня.

"Росія продовжує відкриту збройну агресію проти України на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Військові підрозділи противника здійснюють розвідку, обстрілюють прикордонні райони, використовують авіацію та безпілотні літальні апарати-камікадзе, завдають ударів балістичними та керованими ракетами. Крім військових об'єктів, Росія намагається зруйнувати енергетичну, транспортну та промислову інфраструктури, завдає цинічних ударів по житлових кварталах, медичних та освітніх установах, торговельних центрах та складах з гуманітарними вантажами. Для виконання цих завдань країна-агресор розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тисяч осіб, озброєних танками, бойовими броньованими машинами, артилерійською і ракетною технікою, засобами протиповітряної оборони та оперативно-тактичними ракетними комплексами", - повідомив Наєв.

При цьому, за його словами, ознак формування ударних угруповань військ немає.

Водночас в Україні тривають заходи з удосконалення фортифікаційного обладнання рубежів оборони, а також обслуговування і нарощення інженерних загороджень.

"Щільність мінно-вибухових загороджень у Північній операційній зоні збільшено в 16 разів", - наголосив генерал.