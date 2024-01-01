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Війна з Росією: хроніка
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Наєв назвав чисельність військ РФ на прикордонних з Україною територіях

1 січня, 2024 понедiлок
16:36
Війна з Росією Сергій Наєв

Командувач ОСУВ "Північ" генерал-лейтенант Сергій Наєв стверджує, що на прикордонних з Україною територіях усе ще залишаються 19 тис. російських військових

Про це він заявив 1 січня.

"Росія продовжує відкриту збройну агресію проти України на територіях Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Військові підрозділи противника здійснюють розвідку, обстрілюють прикордонні райони, використовують авіацію та безпілотні літальні апарати-камікадзе, завдають ударів балістичними та керованими ракетами. Крім військових об'єктів, Росія намагається зруйнувати енергетичну, транспортну та промислову інфраструктури, завдає цинічних ударів по житлових кварталах, медичних та освітніх установах, торговельних центрах та складах з гуманітарними вантажами. Для виконання цих завдань країна-агресор розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тисяч осіб, озброєних танками, бойовими броньованими машинами, артилерійською і ракетною технікою, засобами протиповітряної оборони та оперативно-тактичними ракетними комплексами", - повідомив Наєв.

При цьому, за його словами, ознак формування ударних угруповань військ немає.

Водночас в Україні тривають заходи з удосконалення фортифікаційного обладнання рубежів оборони, а також обслуговування і нарощення інженерних загороджень.

"Щільність мінно-вибухових загороджень у Північній операційній зоні збільшено в 16 разів", - наголосив генерал.

  • У жовтні 2023 року Наєв також говорив, що Росія зосередила біля північного кордону України угруповання з 19 тис. військових.
  • 30 листопада того ж року президент Володимир Зеленський наказав посилити оборону і будівництво фортифікацій на всіх основних напрямках. "Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар’їнський та інші напрямки на Донеччині – максимум уваги. Харківщина – це Куп’янський напрямок, також оборонна лінія Купʼянськ – Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська і Рівненська області, Волинь. Також південь – Херсонська область", - розповів президент.
Україна
окупанти
Сергій Наєв
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