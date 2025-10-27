"Нафтопереробка" РФ платить відчутну ціну й платитиме ще більшу": Зеленський провів Ставку

Про це Зеленський написав у telegram.

"Проаналізували ефективність наших далекобійних ударів за визначений період, досягнуті результати. Російська "нафтопереробка" вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу. Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності", – акцентував президент.

Також він заслухав доповіді стосовно ударів ворога по українській інфраструктурі та енергообʼєктах. За його словами, визначені нові потреби Києва в захисті та завдання для роботи з партнерами заради постачання ППО.

"Детально працюємо з виробниками для довгострокових контрактів. Термін три роки дозволяє виробнику краще планувати використання необхідних ресурсів і масштабувати постачання у війська. Кількість таких укладених контрактів буде більшою", – додав Зеленський.