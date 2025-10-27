"Нафтопереробка" РФ платить відчутну ціну й платитиме ще більшу": Зеленський провів Ставку
Президент Володимир Зеленський 27 жовтня провів Ставку за участі виробників зброї і відповідальних за її застосування. На засіданні визначили завдання, аби розширити географію далекобійних ударів по РФ
Про це Зеленський написав у telegram.
"Проаналізували ефективність наших далекобійних ударів за визначений період, досягнуті результати. Російська "нафтопереробка" вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу. Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності", – акцентував президент.
Також він заслухав доповіді стосовно ударів ворога по українській інфраструктурі та енергообʼєктах. За його словами, визначені нові потреби Києва в захисті та завдання для роботи з партнерами заради постачання ППО.
"Детально працюємо з виробниками для довгострокових контрактів. Термін три роки дозволяє виробнику краще планувати використання необхідних ресурсів і масштабувати постачання у війська. Кількість таких укладених контрактів буде більшою", – додав Зеленський.
- Раніше Зеленський повідомив про підготовку нової оборонної угоди з європейськими партнерами та активізацію переговорів щодо систем ППО і ракетного озброєння, а також підкреслив важливість дипломатії та міжнародної підтримки для безпеки України.
