"Нафтопереробка" РФ платить відчутну ціну й платитиме ще більшу": Зеленський провів Ставку

"Нафтопереробка" РФ платить відчутну ціну й платитиме ще більшу": Зеленський провів Ставку

Дар'я Куркіна
27 жовтня, 2025 понедiлок
17:53
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський 27 жовтня провів Ставку за участі виробників зброї і відповідальних за її застосування. На засіданні визначили завдання, аби розширити географію далекобійних ударів по РФ

Зміст

Про це Зеленський написав у telegram.

"Проаналізували ефективність наших далекобійних ударів за визначений період, досягнуті результати. Російська "нафтопереробка" вже платить відчутну ціну за війну й платитиме ще більшу. Визначили завдання для розширення географії застосування нашої далекобійності", – акцентував президент.

Також він заслухав доповіді стосовно ударів ворога по українській інфраструктурі та енергообʼєктах. За його словами, визначені нові потреби Києва в захисті та завдання для роботи з партнерами заради постачання ППО.

"Детально працюємо з виробниками для довгострокових контрактів. Термін три роки дозволяє виробнику краще планувати використання необхідних ресурсів і масштабувати постачання у війська. Кількість таких укладених контрактів буде більшою", – додав Зеленський.

  • Раніше Зеленський повідомив про підготовку нової оборонної угоди з європейськими партнерами та активізацію переговорів щодо систем ППО і ракетного озброєння, а також підкреслив важливість дипломатії та міжнародної підтримки для безпеки України.
