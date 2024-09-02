"Намагаються виснажити ППО": у КМВА прогнозують нові атаки РФ по Києву

Про це він повідомив "РБК-Україна".

"Це намагання виснажити ППО навколо Києва, уразити об'єкти інфраструктури, центри прийняття рішень або сили й засоби ППО західних зразків. Прогнозуємо, що атаки будуть продовжуватися. Тому ще раз скажу про безпеку: життя і здоров'я українців - це найголовніше що в нас є", - заявив речник КМВА.

За словами Шаманова, це можуть бути як і просто дронові атаки, так і комбіновані.