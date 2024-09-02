"Намагаються виснажити ППО": у КМВА прогнозують нові атаки РФ по Києву
Речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов прогнозує нові російські удари по Києву, оскільки ворог намагається виснажити українську ППО
Про це він повідомив "РБК-Україна".
"Це намагання виснажити ППО навколо Києва, уразити об'єкти інфраструктури, центри прийняття рішень або сили й засоби ППО західних зразків. Прогнозуємо, що атаки будуть продовжуватися. Тому ще раз скажу про безпеку: життя і здоров'я українців - це найголовніше що в нас є", - заявив речник КМВА.
За словами Шаманова, це можуть бути як і просто дронові атаки, так і комбіновані.
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2 вересня Росія атакувала Київ балістичними та крилатими ракетами, вибухи лунали й у Харкові.
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