Нардеп Мережко пояснив, чому угода про припинення вогню не потребує згоди парламенту

Нардеп Мережко пояснив, чому угода про припинення вогню не потребує згоди парламенту

Ольга Бабишена
19 серпня, 2025 вiвторок
18:25
Війна з Росією Олександр Мережко

Народний депутат Олександр Мережко пояснив, що можлива угода про припинення вогню не потребуватиме схвалення парламенту, оскільки це не юридично обов'язковий документ

Зміст
Про це з ВРУ повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко. 

Мережко вказав, що важливо розрізняти режим припинення вогню, перемир'я і мирний договір, оскільки це абсолютно різні речі. За його словами, згідно з міжнародним гуманітарним правом для припинення вогню взагалі непотрібно угоди, оскільки його можна досягнути, наприклад, шляхом односторонніх заяв.

Водночас, коли мова йде про мирну угоду, то за Конституцією з'являється потреба в схваленні парламентом. 

"І Путін, мені здається, невипадково починає наполягати саме на необхідності укладення мирної угоди, розуміючи, що це зараз зробити нереально. Це суто провокаційна ідея Путіна. І мене турбує те, що президент Трамп, він ніби погоджується на цю ідею. Замість первинної ідеї про режим припинення вогню з'являється ця ідея", - вважає нардеп.

Мережко підкреслив, що серйозно говорити про мирну угоду можна лише тоді, коли будуть вирішені такі важливі питання, як територіальна цілісність України, репарації, питання відповідальності воєнних злочинців, які винні у розв'язуванні війни. За його словами, для остаточно розв'язання цих питань можуть знадобитися роки.

"В історії ми знаємо, що досі немає мирного договору між Росією та Японією через те, що частина японської території знаходиться під окупацією Росії. Ми це визнаємо. Ситуація на корейському півострові - ми також бачимо, там є угода про припинення вогню, яка функціонує вже десятки років і довела свою ефективність. Тобто якоїсь необхідності укладення мирної угоди немає. Немає жодних передумов. І це дуже далека перспектива, якщо взагалі це буде можливо. Тому це суто провокаційна ідея з боку Путіна. І питання про те, щоб парламент якось брав в цьому участь, зараз навіть не стоїть, навіть теоретично", - сказав Мережко. 

Щодо припинення вогню, на думку нардепа, варто звернути увагу на юридичні тонкощі: "Це часто не міжнародний договір, це не юридично обов'язковий документ, а це військово-політичний документ. І він не потребує згоди парламенту. Можу навести приклад Мінські домовленості: по суті це була також угода про припинення вогню і потреби в ратифікації парламентом взагалі не було. З міжнародно-правового погляду я не бачу жодних перспектив, щоб парламент брав якусь участь. У цьому немає просто такої потреби". 

  • За даними Financial Times Україна подала Сполученим Штатам конфіденційні пропозиції щодо умов завершення війни з Росією. План передбачає закупівлю американської зброї на 100 млрд доларів та спільне виробництво дронів. 
    Отож,
    в цьому питанні, тому що треба розрізняти три різні речі, які існують в міжнародному праві, в політиці. Це припинення вогню, режим припинення вогню, а це перемир'я і це мирний договір. І це різні речі абсолютно.
    Наприклад, навіть в англійській мові є truth sefire is treaty, тобто це різні, це різне юридичне поняття. Для того, щоб мати припинення вогню згідно з міжнародним гуманітарним правом, взагалі не треба якоїсь угоди. Це може бути зро зроблено шляхом односторонніх заяв, наприклад. Тобто угоди немає потреби. Є потреба лише, коли йдеться про укладення повноцінної мир мирної угоди. Тоді це вже за за нашу конституцію це входить питання в прерогативи, в компетенцію парламенту. Тоді це питання і Путін, мені здається, невипадково починає наполягати саме на укладення необхідності укладе укладення мирної угоди, розуміючи, що це зараз зробити нереально. Це суто провокаційна ідея Путіна. І мене турбує те, що президент Трамп, він ніби погоджується на цю ідею. Замість своєї первинної ідеї про е режим припинення вогню SISFI з'являється ця ідея. Чому говорити серйозно про мирну угоду можна лише тоді, коли будуть вирішені такі важливі питання, як територіальна цілісність України, коли репарація Тобто відповідальність міжнародна правова, коли питання відповідальності воєнних злочинців, які винні у розв'язуванні війни, тобто керівництво Росії і починаючи з Путіна. І це може зайняти не одне покоління. В історії ми знаємо, що досі немає мирного договору, не укладено між Росією та Японією через те, що частина японської території знаходиться під окупацією Росії. Ми це визнаємо. До речі, ситуація на корейському півострові ми також бачимо, там є CSF agreement, тобто угода про припинення вогню, яка функціонує вже десятки років і довела свою ефективність. Тобто якоїсь необхідності укладення мирної угоди її немає. Немає жодних передумов. І це дуже далека перспектива, якщо взагалі це буде можливо. Тому це суто провокаційна ідея з боку Путіна. І питання про те, щоб парламент якось брав в цьому участь, зараз навіть не стоїть, навіть теоретично. Стосовно угоди про припинення вогню. А знову ж таки, на мою думку, тут багато залежить від юридичної природи, тому що це часто не міжнародний договір, це не юридичнообов'язковий документ, а це воєн військово-політичний документ. І він не потребує згоди парламенту. Можу навести приклад Мінські домовленості, що це по суті це була також угода про припинення вогню. Потреби в ратифікації парламентом взагалі не було.
    Тобто це це не варіант. Я з міжнародно правової точки зору я не бачу жодних перспектив, щоб парламент брав якусь участь. цьому немає просто такої потреби.
    Угу. Дя
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Верховна Рада
ВРУ
