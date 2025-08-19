Нардеп Мережко пояснив, чому угода про припинення вогню не потребує згоди парламенту

Про це з ВРУ повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Мережко вказав, що важливо розрізняти режим припинення вогню, перемир'я і мирний договір, оскільки це абсолютно різні речі. За його словами, згідно з міжнародним гуманітарним правом для припинення вогню взагалі непотрібно угоди, оскільки його можна досягнути, наприклад, шляхом односторонніх заяв.

Водночас, коли мова йде про мирну угоду, то за Конституцією з'являється потреба в схваленні парламентом.

"І Путін, мені здається, невипадково починає наполягати саме на необхідності укладення мирної угоди, розуміючи, що це зараз зробити нереально. Це суто провокаційна ідея Путіна. І мене турбує те, що президент Трамп, він ніби погоджується на цю ідею. Замість первинної ідеї про режим припинення вогню з'являється ця ідея", - вважає нардеп.

Мережко підкреслив, що серйозно говорити про мирну угоду можна лише тоді, коли будуть вирішені такі важливі питання, як територіальна цілісність України, репарації, питання відповідальності воєнних злочинців, які винні у розв'язуванні війни. За його словами, для остаточно розв'язання цих питань можуть знадобитися роки.

"В історії ми знаємо, що досі немає мирного договору між Росією та Японією через те, що частина японської території знаходиться під окупацією Росії. Ми це визнаємо. Ситуація на корейському півострові - ми також бачимо, там є угода про припинення вогню, яка функціонує вже десятки років і довела свою ефективність. Тобто якоїсь необхідності укладення мирної угоди немає. Немає жодних передумов. І це дуже далека перспектива, якщо взагалі це буде можливо. Тому це суто провокаційна ідея з боку Путіна. І питання про те, щоб парламент якось брав в цьому участь, зараз навіть не стоїть, навіть теоретично", - сказав Мережко.

Щодо припинення вогню, на думку нардепа, варто звернути увагу на юридичні тонкощі: "Це часто не міжнародний договір, це не юридично обов'язковий документ, а це військово-політичний документ. І він не потребує згоди парламенту. Можу навести приклад Мінські домовленості: по суті це була також угода про припинення вогню і потреби в ратифікації парламентом взагалі не було. З міжнародно-правового погляду я не бачу жодних перспектив, щоб парламент брав якусь участь. У цьому немає просто такої потреби".