Нардепка Сірко про бюджет на 2026 рік: де зникли $60 млрд на військових і як покрити дефіцит у $78 млрд?
У проєкті бюджету на 2026 рік закладено лише половину від суми, яку офіційно названо необхідною для фінансування війни - $60 млрд із $120 млрд. Крім того, дефіцит бюджету вже зараз становить $18 млрд. У результаті державі потрібно знайти щонайменше $78 млрд, аби забезпечити оборону та покриття загального дефіциту, однак джерел для таких коштів наразі немає
Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка України Юлія Сірко (Клименко).
"Наразі не вистачає не $60 млрд, а вже в поданому урядом бюджеті – дефіцит у $18 млрд. Якщо скласти, це $78 млрд, які потрібно знайти на 2026 рік, щоб покрити бюджетний дефіцит. Це дуже дивна ситуація, чому у бюджеті не відображена реальна сума", - зазначила Сірко.
За словами народної депутатки України, міністр оборони Шмигаль і президент заявляють, що війна коштує близько $120 млрд на рік, навіть якщо вона закінчиться завтра. У бюджеті ж передбачено лише $60 млрд. Питання: де решта грошей?
"Завтра, 19 вересня, у Верховній Раді буде представлення бюджету, і ми будемо ставити питання, де поділися ці $60 млрд, яких потребують військові.
Знайти $78 млрд на 2026 рік неможливо – ні грантами, ні кредитами. Ми вже маємо величезні борги на десятки років уперед. Єдине, що реально можна і треба зробити – це говорити про конфіскацію та передачу Україні заморожених російських активів на суму 300 млрд євро, які зараз застрягли у Європі", - наголосила Сірко.
Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що через затягування війни наразі непокрите фінансування дефіциту бюджету України наступного року складає $16 млрд.
