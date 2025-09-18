Нардепка Сірко про бюджет на 2026 рік: де зникли $60 млрд на військових і як покрити дефіцит у $78 млрд?

Про це в ефірі Еспресо сказала народна депутатка України Юлія Сірко (Клименко).

"Наразі не вистачає не $60 млрд, а вже в поданому урядом бюджеті – дефіцит у $18 млрд. Якщо скласти, це $78 млрд, які потрібно знайти на 2026 рік, щоб покрити бюджетний дефіцит. Це дуже дивна ситуація, чому у бюджеті не відображена реальна сума", - зазначила Сірко.

За словами народної депутатки України, міністр оборони Шмигаль і президент заявляють, що війна коштує близько $120 млрд на рік, навіть якщо вона закінчиться завтра. У бюджеті ж передбачено лише $60 млрд. Питання: де решта грошей?

"Завтра, 19 вересня, у Верховній Раді буде представлення бюджету, і ми будемо ставити питання, де поділися ці $60 млрд, яких потребують військові.

Знайти $78 млрд на 2026 рік неможливо – ні грантами, ні кредитами. Ми вже маємо величезні борги на десятки років уперед. Єдине, що реально можна і треба зробити – це говорити про конфіскацію та передачу Україні заморожених російських активів на суму 300 млрд євро, які зараз застрягли у Європі", - наголосила Сірко.