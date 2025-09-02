Нас вводять в оману, розповідаючи про гарантії безпеки, - дипломат Хара

Про це розповів директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара в етері Еспресо.

"Перш за все, в жодному з цих документів, і вони називаються Bilateral security agreements, тобто це двосторонні безпекові домовленості. Там жодним чином не написано про гарантії безпеки. І вони такими бути не можуть. Це, до речі, дуже гарні документи, найкращі у нас із британцями. І, власне, те, що зараз відбувається, це, я б сказав, вибачте, за канцеляризм, наповнення конкретним змістом. Тобто європейці визначили параметри, скажемо, правові і політичні і от зараз вони наповнюють заходами і плануванням те, що збираються робити. Це дуже добра річ, безумовно. Але, чесно кажучи, мене дуже дратує, коли українська влада і коли наші партнери кажуть про гарантії безпеки, або вони схожі на п'яту статтю, не буде на гарантії безпеки з простої причини. Росія - найбільша ядерна держава в світі. Я вже не один раз в вашому ефірі казав, але давайте повторюся. Стратегічних наступальних озброєнь така ж сама кількість як у американців, але тактичною зброєю, ну, яка спрямована на нас, на європейців, їх набагато більше, аніж у американців і європейців разом взяти", - сказав він.

Олександр Хара зауважив, що для того, аби стримувати Росію в майбутньому, Україна не може обійтися без ядерної парасольки. Передусім Сполучених Штатів.

"Друге - це колективна безпека, тобто це вже конвенційні, звичайні збройні сили мають реагувати, якщо напад на одну з країн-членів НАТО або так званої п'ятої статті. Нам це не пропонують. Інакше було б логічно Україні запропонувати членство в НАТО, і це б означало розподілення ризиків і витрати, оцього тягаря на всіх, фактично 32 члена, а не не лише ця коаліція хоче. Нам це не пропонують. Нам пропонують, фактично це передача озброєння, купівля озброєння для України за європейські гроші, інвестування в українські ВПК, спільна розробка з навчання українських військових, обмін розвідувальними даними і багато чого іншого теж важливого, але нема сенсу зараз перелічувати", - зазначив він.

Директор Центру оборонних стратегій вважає, що це не гарантії безпеки, а "запевнення безпекою".

"І тут, можливо, я використовую ту саму риторику, яка була в Будапештському меморандумі. Але цього разу, скажемо так, окрім консультацій, які були закладені в Будапештський меморандум, є абсолютно чітко зрозуміла логіка дій і виділені ресурси нашими європейськими партнерами. Передусім на Гаазькому саміті НАТО, ну, заклали фактично от всі 5% ВВП на оборону кожної країни, заклали в бюджети військові і допомогу Україні. Тобто це на 10 років вже передбачаються певні гроші. Далі є оця програма Pearl, яка передбачає купівлю американської зброї за європейські гроші. Звичайно, є велика кількість інших ініціатив, як сейв європейська чи, власне, програма безпосереднього інвестування в український ВПК, це так звана данська модель. От, власне, все це дуже добре, але мені не подобається, що нас, ну, фактично вводять в оману, розповідаючи, що це якісь гарантії безпеки", - додав Олександр Хара.