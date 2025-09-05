Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Наші дрони вже навчилися обходити систему російської ППО: експерт з авіації про удари по ворожих НПЗ

Оксана Ліховід
5 вересня, 2025 п'ятниця
10:29
Війна з Росією Волгоградський НПЗ

Українські безпілотники вже здатні ефективно обходити систему російської протиповітряної оборони, що дозволяє завдавати ударів по стратегічних об'єктах, зокрема нафтопереробних заводах РФ

Про це в ефірі Еспресо сказав експерт з авіації, провідний науковий співробітник
Державного музею авіації Валерій Романенко.

"Наші дрони вже навчилися обходити систему протиповітряної оборони РФ. Наприклад, вони очікують ціль із заходу, а безпілотник може зайти зі сходу. І там "Панцир", з його невеликою дальністю, вже може її не дістати. Бо НПЗ - це велика територія. Тим паче, що безпілотник підходить на висоті 50 метрів", - пояснив Романенко.

За словами експерта з авіації, якщо комплекс "Панцир" розташований із західного боку нафтопереробного заводу (НПЗ), він не зможе виявити підхід безпілотника зі сходу й, відповідно, не відреагує на нього. Встановити по два такі комплекси біля кожного НПЗ - практично нереально. У росіян щонайменше три десятки нафтопереробних заводів перебувають у зоні ураження. Йдеться про великі та середні об'єкти - без урахування місцевих НПЗ.

"Тому я ще раз наголошую: не існує стовідсоткової протиповітряної оборони. Так, можливо втратити 5–6 безпілотників на підході до цього НПЗ, але для того, щоб удар був ефективним, досить одного", - додав Романенко.

  • У ніч на 5 вересня дрони Сил безпілотних систем ЗСУ уразили нафтопереробний завод у російському місті Рязань.
  • У Луганську вночі сталася масштабна пожежа внаслідок ураження нафтобази та складу боєприпасів. За попередніми даними, вибухи тривали кілька годин, а полум'я було видно з різних районів міста.
