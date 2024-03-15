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Ексклюзив

Наступальний потенціал противника вичерпується, ситуація виглядає стабілізованою, - Згурець

15 березня, 2024 п'ятниця
09:33
Війна з Росією Сергій Згурець

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зауважив, що зараз по всіх ділянках фронту ворог використовує малі тактичні групи

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ворог проводить наступальні дії, ще починаючи з жовтня минулого року. Зараз, якщо виділяти якісь особливі напрямки, то на Новопавлівському напрямку, який навколо Мар'їнки, атак більше, ніж біля Авдіївки. Однак цікаво те, що в цілому попри перевагу противника, то я навіть почав би говорити про всю ділянку фронту, що його наступальний потенціал вичерпується. Звісно, це досить гучна заява, але бачимо, що по всіх ділянках ворог використовує такі малі тактичні групи. А та перевага, яка була насамперед на Авдіївському напрямку, не реалізувалася у бажаннях загарбника, аби вийти на якійсь оперативний простір", - прокоментував військовий експерт.

За його словами, на складній ділянці Бердичі – Орлівка – Тоненьке ворог атакує, але українська оборона є достатньо ефективною.

"Навіть вчора, 13 березня, головком Сирський відвідував Запорізьку та Авдіївську ділянки фронту і говорив про здійснення заходів підсилення окремих бригад. Я так розумію, що це Авдіївський напрямок, де існувала певна загроза просування противника, однак за рахунок українського резерву, наших засобів РЕБ та артилерії такі ворожі рухи будуть унеможливлені. А другий напрямок, де активізувалися бойові дії крім Мар'їнки та Авдіївки, - Запорізький фронт. Бачимо там атаки на Роботине та Вербове, про це так само говорив вчора генерал Сирський, але ці атаки окупантів купуються. Цілком ситуація, як на мене, виглядає стабілізованою, а буде набагато ефективніше, якщо зараз збільшиться надання військової допомоги та надходження насамперед боєприпасів, що значною мірою впливатиме на характер бойових дій", - резюмував Сергій Згурець.

  • Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби, 14 березня, на фронті відбулося 76 бойових зіткнень. Натомість українські військові відбили атаки на 6 напрямках та знищили 580 окупантів.
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських бійців та зустрівся з командирами на Авдіївському напрямку, що на Донеччині
Теги:
Україна
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Олександр Сирський
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