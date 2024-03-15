Сирський відвідав бійців на Авдіївському напрямку та назвав найефективніший спосіб оборони в наявних умовах
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав українських бійців та зустрівся з командирами на Авдіївському напрямку, що на Донеччині
Про це він написав у телеграм.
"Працював на Авдіївському напрямку, де противник зосередив основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку", - йдеться у повідомленні.
За словами головнокомандувача, Росія підтримує власні наступальні дії інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням FPV дронів і дронів зі скидами. Водночас авіації ворога періодично завдає удари КАБами з відстані 40 - 50 км, артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами РЕБ.
"В цих умовах найбільш ефективним способом ведення оборони є - знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів, захист від ворожих дронів своїх підрозділів засобами РЕБ у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожими БПЛА ударами ракетних систем і вогнем артилерії", - сказав Сирський.
Головнокомандувач спільно з командирами розглянув варіанти дій українських військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та іншими матеріальними засобами.
- Протягом минулої доби на фронті відбулося 76 бойових зіткнень. Натомість українські військові відбили атаки на 6 напрямках та знищили 580 окупантів.
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