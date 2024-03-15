Танк, 11 бронемашин та 580 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні

Про це 15 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 428 420 (+580) осіб,

танків ‒ 6758 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 12 949 (+11) од,

артилерійських систем – 10 580 (+15) од,

РСЗВ – 1017 (+0) од,

засоби ППО ‒ 717 (+0) од,

літаків – 347 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8254 (+34) од,

крилаті ракети ‒ 1920 (+0) од,

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 13 993 (+34) од,

спеціальна техніка ‒ 1711 (+3) од.

Зведення Генштабу: На Новопавлівському напрямку ворог 24 рази намагався прорвати оборону ЗСУ, на Авдіївському відбито 20 ворожих штурмів

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 16 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 5 атак противника в районах Богданівки Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку, ЗСУ відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено один безуспішний штурм позицій наших військ.

Армія РФ завдала 16 ракетних та 130 авіаційних ударів по Україні

Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 27 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Лукашівка, Дмитрівка Чернігівської області; Олександрівка, Пономаренки, Романкове, Велика Писарівка, Попівка Сумської області; Липці, Борщова, Вільча Харківської області; Роздолівка, Нью-Йорк, Бердичі, Керамік, Новобахмутівка, Новокалинове, Прогрес, Семенівка, Желанне, Новоолександрівка, Костянтинівка, Урожайне, Вільне Поле, Сторожеве, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 145 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Українські сили завдали ударів по 4 районах зосередження особового складу противника

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника.