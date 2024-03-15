Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Танк, 11 бронемашин та 580 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
Оновлено

Танк, 11 бронемашин та 580 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні

15 березня, 2024 п'ятниця
07:32
Війна з Росією знищений танк

Протягом минулої доби на фронті відбулося 76 бойових зіткнень. Натомість українські військові відбили атаки на 6 напрямках та знищили 580 окупантів

Про це 15 березня повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 428 420 (+580) осіб,
  • танків ‒ 6758 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 12 949 (+11) од,
  • артилерійських систем – 10 580 (+15) од,
  • РСЗВ – 1017 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 717 (+0) од,
  • літаків – 347 (+0) од,
  • гелікоптерів – 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8254 (+34) од,
  • крилаті ракети ‒ 1920 (+0) од,
  • кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 13 993 (+34) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1711 (+3) од.

Зведення Генштабу: На Новопавлівському напрямку ворог 24 рази намагався прорвати оборону ЗСУ, на Авдіївському відбито 20 ворожих штурмів

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку ЗСУ відбили 16 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Роздолівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито 5 атак противника в районах Богданівки Іванівського та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку, ЗСУ відбили 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 24 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області; Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено один безуспішний штурм позицій наших військ.

Армія РФ завдала 16 ракетних та 130 авіаційних ударів по Україні

Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 16 ракетних та 130 авіаційних ударів, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 27 БПЛА типу Shahed. Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні дрони було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Лукашівка, Дмитрівка Чернігівської області; Олександрівка, Пономаренки, Романкове, Велика Писарівка, Попівка Сумської області; Липці, Борщова, Вільча Харківської області; Роздолівка, Нью-Йорк, Бердичі, Керамік, Новобахмутівка, Новокалинове, Прогрес, Семенівка, Желанне, Новоолександрівка, Костянтинівка, Урожайне, Вільне Поле, Сторожеве, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 145 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Українські сили завдали ударів по 4 районах зосередження особового складу противника

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника.

  • В Інституті вивчення війни припустили, що російська армія, ймовірно, залучає до бойових дій на сході України тактичні й оперативні резерви, щоб підтримати та зберегти темп наступальних дій
Теги:
Україна
Росія
Мелітополь
російська армія
Луганщина
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
безпілотник
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
ракетний удар
Вбиті росіяни
втрати окупантів
Куп'янськ
Читайте також:
На фото: Британський телеведучий Джонатан Росс
11 березня, 2024 понедiлок
Оглядач "Оскара" на британському телебаченні зневажливо висловився про зірку "Друзів" Перрі
погода
14 березня, 2024 четвер
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати потепління
12 березня, 2024 вiвторок
В Україні ліквідували одну з найбільших агентурних мереж ФСБ, яка поширювала прокремлівські наративи й діяла "під прикриттям" УПЦ МП
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.46
    Купівля 38.46
    Продаж 38.96
  • EUR
    Купівля 41.99
    Продаж 42.76
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
15 березня
08:13
Олександр Сирський
Сирський відвідав бійців на Авдіївському напрямку та назвав найефективніший спосіб оборони в наявних умовах
08:05
Біньямін Нетаньягу
Нетаньягу назвав нову версію угоди про перемир'я з ХАМАС "заснованою на нереальних вимогах"
08:03
OPINION
Віктор Шлінчак
"Мирних перемовин" не буде
07:57
Інтерв’ю
Уляна Супрун. Фото: The Ukrainians
"Реформа ніколи не закінчується". Велика розмова з Уляною Супрун
07:52
США китай санкції
Трамп санкціонував операцію ЦРУ в китайських соцмережах, щоб налаштувати населення КНР проти уряду, - Reuters
07:52
Оновлено
Наслідки атаки РФ
Росія атакувала дронами: на Вінниччині є загиблий, ППО працювала на підступах до Києва
07:48
Оновлено
збитий "Шахед"
Вночі РФ атакувала Україну 27 БПЛА: українська ППО знищила усі ворожі дрони
07:43
обстріл, ППО
Міноборони РФ заявило про обстріл "Градами" та БПЛА Білгородської та Калузької областей: там нібито працювала ППО
07:18
Хусити
Хусити вкотре намагалися атакувати торговельне судно у Червоному морі, екіпаж не постраждав
07:08
Латвія
Латвія готує депортацію близько 800 росіян
06:58
Дональд Трамп
Суд відхилив вимогу Трампа зняти звинувачення у справі про секретні документи
06:50
Олександр Лукашенко
Білорусь затвердила економічні санкції проти Литви через закриття двох КПП
06:44
Самохідна гаубиця CAESAR
Міноборони США планує поповнити свої запаси зброї на $6,5 млрд після надання допомоги Україні, - Bloomberg
06:28
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
Росія залучає резерви, щоб зберегти темп наступальних операцій на сході України, - ISW
06:23
вибори днр
"Суперечить Статуту ООН": Британія в ОБСЄ назвала незаконними російські "вибори" на ТОТ України
06:03
Пентагон
Пентагон про допомогу Україні: законопроєкт на $60 млрд - те, що потрібно зараз, кредити важко повернути через війну
05:57
Анонс
Андрій Лунін
Жеребкування чвертьфіналу і півфіналу Ліги чемпіонів: де та коли дивитись
05:41
"Астон Вілла", Ліга конференцій
Ліга конференцій: визначились усі чвертьфіналісти турніру
04:37
Рафаель Леау, Мілан, Серія А, Ліга Європи
Ліга Європи: визначились усі чвертьфіналісти, результати 1/8 фіналу
03:59
Соловйов та путін
"Польщу атакують українські шпигуни": російські фейки і маніпуляції за 14 березня
03:28
Олександр Усик
Усик розсекретив план дій, якщо Ф'юрі відмовиться вийти на ринг
02:18
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
Буде ще більше нашої зброї, снарядів, наших дронів, наших систем РЕБ, - Зеленський анонсував підсилення для ЗСУ
01:41
Бєлгород
Росіяни розмістили "Град" посеред житлових кварталів Білгородської області, місцеві скаржаться
00:58
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ, чемпіонат Англії
Transfermarkt оновив ціни на футболістів АПЛ: Мудрик подешевшав на 5 млн євро
00:46
На Тайвані заявили про перебування спецназу США на своїй території
00:34
Патрік Шик, Байєр, Ліга Європи
"Байєр" здійснив неймовірний камбек і вибив "Карабах" з Ліги Європи
00:12
Руслан Стефанчук
"Наратив РФ без жодних підстав": Стефанчук про так звану втрату легітимності Зеленським в травні
2024, четвер
14 березня
23:41
Оновлено
В'ячеслав Гладков
Губернатор Білгородської області перевірив, чи є бої в селі Козинка на кордоні з Україною
23:12
метро
Bihus.Info оприлюднили розслідування про статки очільника метро Києва, Кличко обіцяє його відсторонити
23:05
Рамштайн, Ллойд Остін і Рустем Умеров
Остін планує взяти участь у 20-му засіданні "Рамштайну", - Пентагон
22:45
світ Велика Британія транспорт військові новини
Україна має намір відновити морські поромні та контейнерні перевезення за два-три тижні, - Мінінфраструктури
22:30
ХАМАС напав на Ізраїль
Ізраїль майже повністю розгромив ХАМАС, але він ще зберіг сили для опору, - FT
22:19
Емманюель Макрон
Макрон: якщо війська Франції опиняться в Україні - це відповідальність лише Кремля
22:14
речник ГУР Андрій Юсов
Рейд російських добровольців: в розвідці заявили, що Кремль використовує людей як "живий щит"
22:01
OPINION
Віталій Портников
Формула знищення України
22:01
Латвія
Україна розпочала переговори з Латвією щодо безпекової двосторонньої угоди
21:47
Ексклюзив
Батальйоном у 300 людей пояс безпеки у 40 км не зробиш: офіцер ЗСУ Лапін про рейд російських добровольців на територію РФ
21:39
Марта Костюк
Українка Костюк обіграла "нейтральну" Потапову і вперше вийшла у півфінал WTA 1000
21:35
Болгарія
У міноборони Болгарії повідомили про відправку Україні БТРів, обіцяних минулого року
21:30
Ексклюзив
путін путлер
РФ потрапляє в часову пастку: історик Розумний не виключив переворот у Кремлі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV