Росія залучає резерви, щоб зберегти темп наступальних операцій на сході України, - ISW

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що український військовий оглядач Костянтин Машовець 14 березня заявив, що російське військове командування залучає тактичні й оперативні резерви для наступальних дій на Лиманському напрямку, поблизу Бахмута, а також на заході та південному заході Донецької області.

За його словами, багато резервістів були призначені для російського прориву української оборони, а не обов'язково для підтримки поточних російських наступальних операцій, спрямованих проти стабілізації оборонних позицій України.

Натомість він наголосив, що росіяни все ще мають відповідні резерви для подальших інтенсивних наступальних операцій, але цих резервів, ймовірно, буде недостатньо, щоб дозволити російським військовим зруйнувати українську оборону.