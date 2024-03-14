Британська розвідка розповіла про пріоритетні для РФ напрямки на фронті
Розвідка Великої Британії проаналізувала ситуацію на фронті та припустила, що найближчі тижні можуть стати складними для української армії
Про це пише міністерство оборони Великої Британії.
Зазначається, що Росія зосередить операції на захід від Авдіївки та Мар'їнки, міст Донецької області. На ці напрямки припадає 60% зареєстрованих російських атак за останні чотири тижні.
Однак, за даними розвідки, середня кількість повідомлень про щотижневі атаки РФ зменшилася на 60% з кінця лютого 2024 року, коли середньотижневий показник сягав 600 атак.
"Ймовірно, загальна ситуація буде складною для українських сил у найближчі тижні, оскільки Росія продовжить відновлювати сили та завдавати ударів по пріоритетних напрямках", - додали у повідомленні.
- В Інституті вивчення війни припустили, що дефіцит боєприпасів та іншого військового обладнання через затримки допомоги від іноземних партнерів може зробити нинішню лінію фронту більш "крихкою".
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