ISW припустив можливість прориву РФ на фронті через дефіцит зброї в України

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що пріоритетні сектори для України, яким "найбільше загрожує інтенсивна російська наступальна операція", можуть створити вразливі місця в інших точках, якими РФ зможе скористатися для раптового та несподіваного просування

За думку фахівців, що це може дозволити російському військовому командуванню на власний розсуд збільшувати або зменшувати інтенсивність операцій на будь-якій ділянці фронту.

"Українські війська, ймовірно, намагаються пом’якшити проблеми, спричинені нестачею боєприпасів, приділяючи пріоритет розподілу боєприпасів на ділянках фронту, де ведуться більш масштабні російські наступальні операції", - припускають аналітики.