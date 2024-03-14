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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією ISW припустив можливість прориву РФ на фронті через дефіцит зброї в України

ISW припустив можливість прориву РФ на фронті через дефіцит зброї в України

14 березня, 2024 четвер
06:43
Війна з Росією МІністр оборони РФ Сергій Шойгу

Дефіцит боєприпасів та іншого військового обладнання через затримки допомоги від іноземних партнерів може зробити нинішню лінію фронту більш "крихкою"

Про це пише Інститут вивчення війни.

Зазначається, що пріоритетні сектори для України, яким "найбільше загрожує інтенсивна російська наступальна операція", можуть створити вразливі місця в інших точках, якими РФ зможе скористатися для раптового та несподіваного просування

За думку фахівців, що це може дозволити російському військовому командуванню на власний розсуд збільшувати або зменшувати інтенсивність операцій на будь-якій ділянці фронту.

"Українські війська, ймовірно, намагаються пом’якшити проблеми, спричинені нестачею боєприпасів, приділяючи пріоритет розподілу боєприпасів на ділянках фронту, де ведуться більш масштабні російські наступальні операції", - припускають аналітики.

  • 13 березня у Третій штурмовій бригаді розповіли про оперативну обстановку на Авдіївському напрямку після виходу з міста та звільнення Красногорівки.

Теги:
російська армія
ЗСУ
окупанти
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