Наступний тиждень може стати багато в чому визначальним, щоб зупинити агресію РФ, - Зеленський

Про це він сказав у вечірньому зверненні 21 вересня.

"Наступний тиждень може стати багато в чому визначальним для того, щоб зупинити російський терор, цю агресію, і щоб повернути нормальну безпеку. Щоб це сталося, рішучість наших партнерів має відповідати сміливості українців", - заявив президент.

Зеленський також зазначив, що відповідь на запитання, коли закінчиться війна, "насправді в тому, коли рішучість партнерів не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту та перемоги".

Візит Зеленського до США

Володимир Зеленський наступного тижня відвідає США, де представить Джо Байдену План перемоги та зустрінеться з Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.