Наступний тиждень може стати багато в чому визначальним, щоб зупинити агресію РФ, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступний тиждень у багатьох питаннях може стати визначальним для того, щоб зупинити російську агресію
Про це він сказав у вечірньому зверненні 21 вересня.
"Наступний тиждень може стати багато в чому визначальним для того, щоб зупинити російський терор, цю агресію, і щоб повернути нормальну безпеку. Щоб це сталося, рішучість наших партнерів має відповідати сміливості українців", - заявив президент.
Зеленський також зазначив, що відповідь на запитання, коли закінчиться війна, "насправді в тому, коли рішучість партнерів не відставатиме від того, що ми можемо робити для нашого захисту та перемоги".
Візит Зеленського до США
Володимир Зеленський наступного тижня відвідає США, де представить Джо Байдену План перемоги та зустрінеться з Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.
Учора, 20 вересня, Зеленський заявив, що українська делегація під час візиту до США представить "конкретний план, щоб наблизити справедливий мир".
Також відомо, що в понеділок, 23 вересня, президент України зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом під час його візиту до Нью-Йорка.
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