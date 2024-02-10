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НАТО може очолити координацію постачання зброї Україні, - ЗМІ

10 лютого, 2024 субота
02:20
Війна з Росією

НАТО змінює свій підхід до допомоги Україні і може очолити координацію постачання зброї у разі зміни політики США

Про це повідомляє Handelsblatt.

Це зміна курсу, оскільки раніше альянс не втручався безпосередньо у питання постачань, залишаючи їх на розсуд окремих країн-членів.

Керівництво блоку хоче інтегрувати формат "Рамштайн" до структур альянсу. Це рішення може бути прагненням убезпечити себе від можливих змін у політиці США.

У НАТО побоюються, що постачання зброї Україні з боку США може припинитися, якщо на виборах у листопаді переможе Дональд Трамп.

Розробкою плану з інтеграції "Рамштайну" до НАТО займалися радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван та генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

  • 9 лютого міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Росія може "випробувати солідарність НАТО" й напасти на країну Альянсу через 3-5 років.
Теги:
НАТО
США
зброя для України
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