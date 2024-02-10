НАТО може очолити координацію постачання зброї Україні, - ЗМІ
НАТО змінює свій підхід до допомоги Україні і може очолити координацію постачання зброї у разі зміни політики США
Про це повідомляє Handelsblatt.
Це зміна курсу, оскільки раніше альянс не втручався безпосередньо у питання постачань, залишаючи їх на розсуд окремих країн-членів.
Керівництво блоку хоче інтегрувати формат "Рамштайн" до структур альянсу. Це рішення може бути прагненням убезпечити себе від можливих змін у політиці США.
У НАТО побоюються, що постачання зброї Україні з боку США може припинитися, якщо на виборах у листопаді переможе Дональд Трамп.
Розробкою плану з інтеграції "Рамштайну" до НАТО займалися радник президента Сполучених Штатів з національної безпеки Джейк Салліван та генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.
- 9 лютого міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен заявив, що Росія може "випробувати солідарність НАТО" й напасти на країну Альянсу через 3-5 років.
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