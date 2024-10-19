НАТО наразі не може підтвердити участь військових КНДР у війні в Україні, - Рютте

Про це Рютте заявив під час брифінгу у Брюсселі 18 жовтня.

За його словами, в НАТО наразі спостерігають за цією ситуацією разом з Південною Кореєю, а також іншими колегами з Тихоокеанського регіону.

"Я зараз хочу сказати, що ми не можемо підтвердити ці повідомлення, зокрема щодо того, що Північна Корея зараз намагається надати таку допомогу Росії", - сказав Рютте.

Проте генсек НАТО не виключив, що ситуація може змінитися, та зазначив, що якщо така інформація підтвердиться, це означатиме, що корейські солдати "лише підливатимуть масла в вогонь в цьому конфлікті".

Також Рютте наголосив, що, навіть якщо військові КНДР фізично не присутні на полі бою, вони все ще допомагають "живити російську агресивну війну проти України".

Що відомо

Kyiv Post 4 жовтня повідомив, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії.

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні.

Начальник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.