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Нацгвардійці взяли в полон росіянина-морпіха, який приїхав штурмувати українські позиції на мопеді

5 квітня, 2024 п'ятниця
13:32
Війна з Росією оркі росіяни полон

Бійці 21-ї бригади Національної гвардії України взяли в полон російського окупанта, який приїхав штурмувати українські позиції на мопеді

Про це повідомляє Національна гвардія України.

"Під час роботи одного з підрозділів аеророзвідки в районі Урожайного оператори БПЛА помітили російського військового, який наближався до українських позицій на мопеді, а потім намагався непомітно підійти ближче та провести розвідку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанту виявилося 43 роки. Він проходив службу за контрактом у лавах бригади морської піхоти ЗС РФ. З вересня 2023 року брав участь у бойових діях на Донеччині. 

За його словами, він був призваний на посаду водія, однак потім був переведений в штурмовий підрозділ.

  • У січні стало відомо, що українським військовим вдалось взяти в полон найманця з Сомалі.
Теги:
російська армія
ЗСУ
полонені
Донеччина
окупанти
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