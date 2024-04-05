Нацгвардійці взяли в полон росіянина-морпіха, який приїхав штурмувати українські позиції на мопеді

Про це повідомляє Національна гвардія України.

"Під час роботи одного з підрозділів аеророзвідки в районі Урожайного оператори БПЛА помітили російського військового, який наближався до українських позицій на мопеді, а потім намагався непомітно підійти ближче та провести розвідку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанту виявилося 43 роки. Він проходив службу за контрактом у лавах бригади морської піхоти ЗС РФ. З вересня 2023 року брав участь у бойових діях на Донеччині.

За його словами, він був призваний на посаду водія, однак потім був переведений в штурмовий підрозділ.