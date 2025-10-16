Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Навіть дискусія про "томагавки" змусила Путіна повернутися до діалогу з Америкою, - Сибіга

Навіть дискусія про "томагавки" змусила Путіна повернутися до діалогу з Америкою, - Сибіга

Дмитро Марценишин
16 жовтня, 2025 четвер
23:34
Війна з Росією крилата ракета "Tomahawk"

У четвер, 16 жовтня, голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що розмови про можливе постачання ракет Tomahawk Україні змусила російського диктатора Володимира Путіна відновити діалог зі США

Зміст

Про це Сибіга написав у telegram.   

"Сьогоднішня розмова між президентом США Дональдом Трампом і Путіним демонструє, що навіть дискусія про ракети "Томагавк" вже змусила Путіна повернутися до діалогу з Америкою", - зазначив Сибіга. 

Він висловив переконання, що сила дійсно може створити імпульс для миру.

"Росіяни більше не володіють жодною стратегічною ініціативою. Єдиний інструмент, який вони мають, - це терор проти нашої енергетичної системи та сподівання, що зима може стати зброєю, яка працюватиме на їхню користь", - переконаний Сибіга.

Він наголосив, що подальші рішучі кроки рішення гарантують, що у Путіна не залишиться ілюзій і він буде змушений шукати шляхи припинення війни.

"Достатня сила і рішучість можуть принести мир в Європу, як це було на Близькому Сході", - підсумував Сибіга. 

  • 16 жовтня Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним та домовився з російським диктатором про зустріч у Будапешті. 
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
16 жовтня
23:58
Оновлено
ППО
Росія атакує Україну ударними БПЛА: ситуація в ніч на 17 жовтня
23:46
Оновлено
Трамп і Путін
Трамп провів телефонну розмову з Путіним та домовився з ним зустрітися у Будапешті
23:06
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Не залишиться вибору": Трамп пообіцяв знищити ХАМАС, якщо не припиняться страти у Газі
22:38
Володимир Зеленський
"Мова сили та справедливості обовʼязково спрацює і щодо Росії": Зеленський прибув до США
21:52
Юлія Свириденко на зустрічі міністрів фінансів G7
"Розповіла про атаки РФ на енергоінфраструктуру": Свириденко долучилася до зустрічі міністрів фінансів G7
21:20
Ексклюзив
саміт Трампа і Путіна на Алясці
Зустріч Трампа й Путіна у Будапешті юридично нічого не вирішить, - генерал Маломуж
21:18
Ексклюзив
Своїми продуктами ви можете засипати ЄС і всі країни навколо: польський політик Пєхота про потенціал сільського господарства України
21:00
Ексклюзив
Володимир Миколаєнко
"В керівництві області були люди, які вчинили зраду": ексмер Херсона Миколаєнко про 2022 рік
20:03
Ексклюзив
трамп путін
Зіткнення двох концепцій : Чаленко про нову телефонну розмову Трампа з Путіним
20:02
OPINION
Про недуги молодої демократії
19:36
Нардепу Шевченку оголосили підозру у "відмиванні" понад 9 млн грн
Нардепу Шевченку оголосили підозру у "відмиванні" понад 9 млн грн
19:11
Оновлено
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
По всій Україні діють аварійні відключення світла: ситуація в енергосистемі 16 жовтня
18:58
Оновлено
центр для неповнолітніх біженців у Дубліні
У Дубліні в центрі для неповнолітніх біженців вбили українського підлітка: у посольстві оприлюднили ім'я загиблого
18:50
Огляд
Україна ЄС
Більше квот для аграріїв: що дає оновлена торгівельна угода між Україною та ЄС
18:26
Ексклюзив
Україна Польща
Польські фірми дуже зацікавлені в участі у відбудові України, - польський політик Пєхота
18:22
Ексклюзив
"Очевидно, що матимемо таку проблему зараз й в майбутньому": нардеп Осадчук про затримання військовослужбовців ЗСУ, яких підозрюють у злочинах у Тернополі
18:10
Ексклюзив
Володимир Миколаєнко
В основі РФ лежить брехня, біль та зневага, - ексмер Херсона, який пройшов полон
18:07
Ексклюзив
Трамп путін
Ця ініціатива належить Трампу: дипломат Хандогій про розмову Путіна з президентом США перед зустріччю з Зеленським
18:01
OPINION
Не сподівайтеся на добре...
17:34
Пресреліз
Костянтин Жеваго
Апеляційна палата ВАКС порушила міжнародні зобов’язання України та право Костянтина Жеваго на захист, - адвокати
17:27
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:20
Ексклюзив
Дональд Трамп
Це гра слів: голова Громадської ліги "Україна-НАТО" про заяву Трампа щодо наступу ЗСУ
16:58
Огляд
Папа, який будував мости між народами: 47 років тому понтифіком обрали Івана Павла ІІ
16:55
Генштаб, фронт, ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті відбувся 61 бій, Сили оборони відбили 13 атак на Покровському напрямку
16:31
Ексклюзив
зерно-війна
Близько 90 країн світу купують у РФ вкрадене українське зерно, - заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Марчук
16:25
Інтерв’ю
Володимир Миколаєнко
"Корупція та політична боротьба": що хвилює ексмера Херсона Володимира Миколаєнка після повернення з полону
16:01
OPINION
Хамас розв'язав собі руки. Він почне нову війну
15:46
Виступ Дональда Трампа в Ер-Ріяді
Трамп створює фонд перемоги України, який фінансуватиметься за підтримки Китаю
15:30
Ексклюзив
Володимир Миколаєнко
Людей, на чий захист ми сподівались 24 лютого 2022 року, не було в місті, - ексмер Херсона Миколаєнко
15:14
ЗСУ, зброя
Шмигаль підсумував засідання у форматі "Рамштайн": що союзники передадуть Україні
15:00
Ексклюзив
Україна Польща
Польща намагається робити висновки з українського драматичного досвіду в економіці, - Пєхота
14:54
Куп'янськ
У Куп'янську залишається близько 600 людей, прямого доїзду у місто немає, — менеджер з евакуації "Елеос-Україна"
14:02
OPINION
Бензиновий колапс у Криму: удари по Феодосійській нафтобазі — обґрунтована військова стратегія ЗСУ
13:51
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Про Tomahawk можна говорити лише як про "пароль", - Безсмертний
13:29
Найскладніший опалювальний сезон для України: що говорять представники Укренерго, ЄС, ДТЕК та Нафтогазу
13:21
Ексклюзив
Володимир Миколаєнко у день звільнення з російського полону
"Це було дійсно свято": ексмер Херсона Миколаєнко про звільнення з полону
12:50
НПЗ у РФ
Сили оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод
12:22
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія посилює атаки на українські потяги, а Трамп каже, що Індія припинить купувати нафту в Росії. Акценти світових ЗМІ 16 жовтня
12:21
Аналітика
російські "зелені чоловічки" в Криму 2014 рік
Чи розбудять Європу "зелені чоловічки" та один професор
12:00
Ексклюзив
Польська економіка
Польська економіка непідготовлена до війни, - польський політик Пєхота
Більше новин
