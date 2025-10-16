Навіть дискусія про "томагавки" змусила Путіна повернутися до діалогу з Америкою, - Сибіга
У четвер, 16 жовтня, голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що розмови про можливе постачання ракет Tomahawk Україні змусила російського диктатора Володимира Путіна відновити діалог зі США
Про це Сибіга написав у telegram.
"Сьогоднішня розмова між президентом США Дональдом Трампом і Путіним демонструє, що навіть дискусія про ракети "Томагавк" вже змусила Путіна повернутися до діалогу з Америкою", - зазначив Сибіга.
Він висловив переконання, що сила дійсно може створити імпульс для миру.
"Росіяни більше не володіють жодною стратегічною ініціативою. Єдиний інструмент, який вони мають, - це терор проти нашої енергетичної системи та сподівання, що зима може стати зброєю, яка працюватиме на їхню користь", - переконаний Сибіга.
Він наголосив, що подальші рішучі кроки рішення гарантують, що у Путіна не залишиться ілюзій і він буде змушений шукати шляхи припинення війни.
"Достатня сила і рішучість можуть принести мир в Європу, як це було на Близькому Сході", - підсумував Сибіга.
- 16 жовтня Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним та домовився з російським диктатором про зустріч у Будапешті.
