Навіюють найгірші роздуми: Фейгін про затримку США $60 млрд для України

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Починаючи з кінця зими 2023 року, ситуація почала змінюватися, американська адміністрація стала поводиться обережніше. Вона так само на словах підтримує Україну, але, правду кажучи, ця затримка виділення $60 млрд для України й суперечки між республіканцями та демократами навіюють найгірші роздуми. На контрасті з цим Європа, навпаки, якось радикалізувалася. Не лише Макрон, а й Шольц, і деякі особи з німецького керівництва, попри рішення бундестагу про те, щоб притримати й не надавати ракети Taurus Україні, займають досить ясну позицію і публічно її артикулюють. Натомість в Америці, як ми бачимо, сильний вплив виборчої кампанії президента, яка вже відбувається й завершиться в листопаді 2024 року", - зауважив Марк Фейгін.

За його словами, виборча кампанія у США напряму впливає на питання підтримки України, військової допомоги, позицію країн Заходу. Навіть адміністрація Байдена на контрасті з республіканцями поводиться набагато обережніше.

"Є інформація Bloomberg, що в Давосі Салліван передасть позицію Білого дому: треба перейти в позиційну стадію, оборонну позицію Україні, як ми розуміємо, до листопаду 2024 року поки не визначиться, хто на наступні чотири роки стане господарем Овального кабінету. Дивна позиція з тієї простої причини, що саме цього прагне Москва, щоб за позиційно-оборонною зміною тактики й стратегії дати їй перепочинок, дати можливість накопичити сили й тоді вже точно жодний Салліван її не зупинить від наступальних дій, не кажучи вже про те, що немає плану "Б". Україна й без цього створюватиме оборонні споруди й заміновуватиме, це необхідно, щоб захистити ті 80% території, які залишаються за Києвом. Але ж питання в іншому: а що як Трамп переможе на виборах? Риторичне питання. Салліван і адміністрація Байдена пропонують якийсь план на випадок, якщо так станеться?" - зауважив опозиційний політик.

На його думку, якщо прийде Трамп, можливо, краще якомога скоріше наситити Україну грошима та зброєю, аби вона якийсь час, поки Трамп прийде до влади після інавгурації у січні 2025 року, щонайменше цей рік могла воювати нормально. Звісно з підтримкою європейських держав, з фінансуванням, з тими коштами, які можуть надати європейські країни, зокрема Франція з їхніми SCALP та інші країни, але кошти потрібні у будь-якому разі.

"Тут багато питань. На багато з них ми почуємо відповідь, коли сенат таки вирішить чи візьметься розв’язувати питання про виділення цих злощасних $60 мільярдів. Ми зрозуміємо тоді, чи готовий американський істеблішмент, як і раніше впродовж цих двох років, підтримувати Україну в її захисті суверенітету у цій війні з Росією", - резюмував Фейгін.