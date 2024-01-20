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Навіюють найгірші роздуми: Фейгін про затримку США $60 млрд для України

20 січня, 2024 субота
14:11
Війна з Росією Марк Фейгін

Російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що на випадок перемоги Трампа навпаки треба якомога скоріше наситити Україну грошима та зброєю, щоб щонайменше цей рік вона могла нормально воювати

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Починаючи з кінця зими 2023 року, ситуація почала змінюватися, американська адміністрація стала поводиться обережніше. Вона так само на словах підтримує Україну, але, правду кажучи, ця затримка виділення $60 млрд для України й суперечки між республіканцями та демократами навіюють найгірші роздуми. На контрасті з цим Європа, навпаки, якось радикалізувалася. Не лише Макрон, а й Шольц, і деякі особи з німецького керівництва, попри рішення бундестагу про те, щоб притримати й не надавати ракети Taurus Україні, займають досить ясну позицію і публічно її артикулюють. Натомість в Америці, як ми бачимо, сильний вплив виборчої кампанії президента, яка вже відбувається й завершиться в листопаді 2024 року", - зауважив Марк Фейгін.

За його словами, виборча кампанія у США напряму впливає на питання підтримки України, військової допомоги, позицію країн Заходу. Навіть адміністрація Байдена на контрасті з республіканцями поводиться набагато обережніше.

"Є інформація Bloomberg, що в Давосі Салліван передасть позицію Білого дому: треба перейти в позиційну стадію, оборонну позицію Україні, як ми розуміємо, до листопаду 2024 року поки не визначиться, хто на наступні чотири роки стане господарем Овального кабінету. Дивна позиція з тієї простої причини, що саме цього прагне Москва, щоб за позиційно-оборонною зміною тактики й стратегії дати їй перепочинок, дати можливість накопичити сили й тоді вже точно жодний Салліван її не зупинить від наступальних дій, не кажучи вже про те, що немає плану "Б". Україна й без цього створюватиме оборонні споруди й заміновуватиме, це необхідно, щоб захистити ті 80% території, які залишаються за Києвом. Але ж питання в іншому: а що як Трамп переможе на виборах? Риторичне питання. Салліван і адміністрація Байдена пропонують якийсь план на випадок, якщо так станеться?" - зауважив опозиційний політик.

На його думку, якщо прийде Трамп, можливо, краще якомога скоріше наситити Україну грошима та зброєю, аби вона якийсь час, поки Трамп прийде до влади після інавгурації у січні 2025 року, щонайменше цей рік могла воювати нормально. Звісно з підтримкою європейських держав, з фінансуванням, з тими коштами, які можуть надати європейські країни, зокрема Франція з їхніми SCALP та інші країни, але кошти потрібні у будь-якому разі.

"Тут багато питань. На багато з них ми почуємо відповідь, коли сенат таки  вирішить чи візьметься розв’язувати питання про виділення цих злощасних $60 мільярдів. Ми зрозуміємо тоді, чи готовий американський істеблішмент, як і раніше впродовж цих двох років, підтримувати Україну в її захисті суверенітету у цій війні з Росією", - резюмував Фейгін.

  • Президент США Джо Байден провів конфіденційну зустріч із лідерами конгресу, щоб пояснити їм нагальну потребу України в подальшій допомозі.
  • Палата представників слідом за Сенатом США проголосувала за ухвалення тимчасового бюджету. Це дасть змогу уникнути "шатдауну". Імовірно, наступним кроком буде голосування щодо пакета національної безпеки, який серед іншого передбачає і нове фінансування для України.
  • 17 січня президент США Джо Байден під час зустрічі  з представниками Конгресу попередив їх про можливі загрози для України, США та союзників у разі несхвалення додаткової допомоги Києву
Україна
Росія
Франція
Європа
Німеччина
Захід
Давос
Джо Байден
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
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допомога США Україні
Олаф Шольц
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