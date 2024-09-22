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Найбільше боєзіткнень на фронті за добу сталося на Лиманському і Покровському напрямках, - Генштаб

Світлана Кравченко
22 вересня, 2024 неділя
08:27
Війна з Росією Воїни 47 ОМБр, ЗСУ, війна

За минулу добу на фронті відбулося 163 бойових зіткнення, ситуація залишається складною. Російські війська безупинно атакують позиції Сил оборони. Українські захисники стримують натиск окупантів

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 08:00 22 вересня.

Так, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах три ракетні удари із застосуванням десяти ракет, а також 77 авіаударів, зокрема скинув 116 КАБів. Крім цього, здійснив понад 5000 обстрілів, з них 175 – із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження понад 1570 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Перемога, Новеньке, Яструбине, Шалигине, Річки, Харків, Козача Лопань, Балаклія, Ківшарівка, Куп’янськ, Петропавлівка, Дружелюбівка, Твердохлібове, Часів Яр, Іванівське, Предтечине, Ступочки, Торецьк, Біла Гора, Дружба, Дачне, Клебан-Бик, Олександро-Калинове, Олександропіль, Богоявленка, Шахтарське, Рівнопіль, Лежинка, Оріхів, Темирівка та Козацьке.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість ворожих пунктів управління різних типів, 18 районів зосередження особового складу, два місця знаходження озброєння і військової техніки та чотири артилерійські системи противника.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку ворог намагався штурмувати поблизу населеного пункту Вовчанськ. Крім цього, авіація противника завдала ударів КАБами по житлових районах Харкова, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Котлярівки, Стельмахівки та Лозової.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Терн, Макіївки, Новосадового та Білогорівки.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили штурм російських загарбників поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Калинівки, Майського, Андріївки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Неліпівки, Торецька та Щербинівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 28 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженка, Новоторецьк, Красний Яр, Новогродівка, Селідове, Маринівка та Михайлівка. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селідового.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районі населеного пункту Георгіївка. Окрім цього, ворог атакував у бік Цукуриного, Гірника, Костянтинівки, Катеринівки та Желанного Другого.

На Времівському напрямку противник здійснив дев’ять штурмів наших позицій в районах Вугледару, Катеринівки, Водяного та Павлівки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

На Гуляйпільському напрямку російські загарбники безуспішно атакували в районі Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах Роботиного, Новоандріївки та Новоданилівки.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали двадцять шість авіаударів тридцятьма трьома КАБами по власній території.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

  • Зокрема, за минулу добу на російсько-українському фронті окупаційна армія втратила ще 1500 своїх військових. Також Сили оборони ліквідували низку одиниць ворожої техніки.
Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
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