Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Найбільше Путін боїться не розширення НАТО, - експосол США у РФ Макфол
Ексклюзив

Найбільше Путін боїться не розширення НАТО, - експосол США у РФ Макфол

Віталій Бесараб
6 вересня, 2025 субота
10:36
Війна з Росією Путін в Кремлі

Путін вбачає найбільшу загрозу не в розширенні НАТО, а саме у суверенітеті Україні й розвитку української демократії

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив колишній посол США у Росії Майкл Макфол.

"Путін насправді не боїться розширення НАТО. Він добре знає, що НАТО ніколи не нападало на Росію чи Радянський Союз і ніколи цього не зробить. Це історичний факт. Він це знає, але своєму народові розповідає протилежне, ніби йдеться про повторення Великої Вітчизняної війни. Та він усвідомлює, що це неправда", - розповів Макфол.

Дипломат наголосив, що Захід має робити усе можливе, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет та незалежність

"Того, чого Путін справді боїться, – це української демократії, української свободи та українських ринків. Він спирається на два аргументи. З одного боку, він твердить, що українці не є окремим народом, що вони лише росіяни з акцентом. Утім, якщо українці збудують справжню демократію, це зруйнує його головний аргумент удома – нібито слов’янській нації потрібна диктатура. Ми на Заході повинні чітко усвідомлювати: саме цього Путін лякається найбільше. І саме тому ми мусимо зробити все можливе, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність, а також розвинути ринкову економіку та демократію. Адже саме це становить для Путіна найбільшу загрозу", - додав він.

  • 19 серпня повідомлялось, що Сполучені Штати Америки та європейські лідери активно працюють над розробкою комплексного пакета гарантій безпеки для України.
  • 1 вересня колишній президент України, що втік до Росії, Віктор Янукович вперше з 2019 року виступив перед росЗМІ та заявив, що "рухав уперед вступ України до ЄС".
Теги:
Україна
Росія
Володимир Путін
ЗСУ
НАТО
переговори з РФ
Читайте також:
Ламін Ямаль і Ніко Вільямс, збірна Іспанії, Євро-2024
Автор Дмитро Марценишин
5 вересня, 2025 п'ятниця
ЧС-2026: результати відбіркових матчів за 4 вересня
Автор Микола Княжицький
3 вересня, 2025 середа
У китайсько-російському меморандумі щодо будівництва "Сили Сибіру-2" є й позитиви
Володимир Зеленський і Роберт Фіцо
Автор Дар'я Куркіна
5 вересня, 2025 п'ятниця
Зеленський та Фіцо зустрілися в Ужгороді: прем'єр Словаччини назвав погляди Братислави та Києва на питання енергетики "діаметрально протилежними"
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 47.94
    Продаж 48.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
6 вересня
10:55
Аналітика
Пускові установки балістичних ракет DF-26, Китай
Що й кому показав військовий парад в Китаї
10:53
З початку вересня РФ застосувала проти України понад 1300 БПЛА, майже 900 керованих авіабомб і до пів сотні ракет, - Зеленський
10:38
Оновлено
Петер Сіярто
Сіярто каже, що Україна в ЄС "знищить угорських фермерів, ринок праці та безпеку". Сибіга запропонував йому зустрітися замість суперечок онлайн
10:27
Російський газ
До Китаю прибув другий танкер із російським СПГ, який перебуває під санкціями США, - Bloomberg
10:22
Нова глава МЗС Британії Купер провела першу розмову на посаді з Сибігою
10:12
Огляд
світ, міжнародний огляд
Дональд Трамп і Володимир Путін знову на одній хвилі, Україна заборонить церкву, яка пов'язана з провоєнною РПЦ. Акценти світових ЗМІ 6 вересня
10:09
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Безсмертний: Угода про тимчасове чи довгострокове перемир’я - принципово не має ніякого значення
10:02
OPINION
Що виграв і що програв Путін в Пекіні?
10:00
PR
YSL
Чи варто купувати YSL чи краще Chanel
09:38
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Карта бойових дій за період 30 серпня – 6 вересня: наступ ворога врешті почав просідати чи росіяни готують новий прорив?
09:26
ППО
Сили ППО знешкодили 68 із 91 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:37
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 184 бої: на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 48 атак
08:14
Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру на Донеччині: є знеструмлення, затримуються поїзди
08:03
OPINION
Нас чекає остаточний розпад системи міжнародної безпеки
08:01
Огляд
Воля до успіху, життя та їжа, папіроси для Кассандри – 5 книг про те, як стати собою
07:30
Огляд
Чому "скрипниківка" стала ворогом Кремля: 97 років тому ухвалили найукраїнськіший варіант правопису
07:14
Огляд
наземний безпілотник THeMIS
Може тягнути понад 30 тонн, проїхати 1000 км в пустелі, а росіяни обіцяли за нього винагороду: що таке наземний безпілотник THeMIS і чим він особливий
07:06
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 960 військових, 39 артсистем та 2 танки
06:58
Володимир Зеленський
"Він може приїхати до Києва": Зеленський відповів на пропозицію Путіна щодо зустрічі у Москві
06:19
Пережили утиски, примус і нав’язування роспропаганди: Україна повернула з ТОТ велику групу дітей
06:03
Оновлено
БПЛА
Росія запустила ударні дрони по Україні: напрямки руху
01:03
Дональд Трамп
Трамп оголосив, що саміт G20 у 2026 році відбудеться в Маямі
2025, п'ятниця
5 вересня
23:57
Оновлено
Пентагон
Трамп перейменував міністерство оборони США на міністерство війни
23:54
Гакон Арнар Гаральдссон (праворуч), Ісландія - Азербайджан
ЧС-2026: Ісландія забила 5 голів Азербайджану, результати інших матчів 5 вересня
23:45
Оновлено
Єврокомісія
ЄС оштрафував Google на €2,95 млрд через порушення правил конкуренції на ринку реклами. Трамп відреагував
23:35
Ілля Забарний та Кіліан Мбаппе (ліворуч), Україна - Франція
Україна програла Франції на старті кваліфікації ЧС-2026 з футболу
22:49
Білорусь
"Недемократична й недружня країна": поляків закликали швидко покинути Білорусь
21:58
Аналітика
Пентагон
Історичне перейменування Пентагону: чому для Трампа "війна" звучить краще за "оборону". Пояснюємо
21:49
Бельгія
"Це підірве довіру як до центру фінпослуг": Бельгія відмовилася передавати заморожені активи РФ в інтересах України
21:49
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
"Бачу навченого та підготовленого виконавця": Наливайченко про підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
21:47
Ексклюзив
Російський диктатор Володимир Путін
Хибно вважати, що Путін завжди виконує свої ультиматуми, - експосол США у РФ Макфол
21:11
Дмитро Медведєв
"Витягують з різних місць і пред'являють": Медведєв вимагає, аби Коаліція охочих консультувалася з РФ щодо гарантій безпеки для України
21:10
Ексклюзив
"Служба - не рабство": у Києві відбувся мітинг проти утиску військовослужбовців
20:17
Кір Стармер
Віцепремʼєрка Британії Рейнер подала у відставку через несплату податків, в уряді Стармера відбулися перестановки
20:03
OPINION
Захист пам’яті, мови та культурної спадщини нарешті стали складовою національної безпеки
19:38
Ексклюзив
Карта Покровськ_вересень 05.09.25
Ефективність бойових дій поблизу Добропілля вплине на характер подальших дій навколо Покровська, - Згурець
19:14
на фото Володимир Зеленський
"Просто терпіти в темряві ніхто не буде": Зеленський пообіцяв, що Україна відповідатиме на удари РФ по енергооб'єктах
19:03
Оновлено
Володимир Зеленський і Роберт Фіцо
Зеленський та Фіцо зустрілися в Ужгороді: прем'єр Словаччини назвав погляди Братислави та Києва на питання енергетики "діаметрально протилежними"
18:49
ЗСУ
"Змушені були переховуватись більше трьох років": "Янголи" евакуювали чотирьох українських воїнів з окупованої території
18:30
Фрідріх Мерц
Європа не може чинити достатній тиск на Путіна, аби зупинити війну, - Мерц
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV