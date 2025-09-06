Найбільше Путін боїться не розширення НАТО, - експосол США у РФ Макфол

Таку думку в етері Еспресо висловив колишній посол США у Росії Майкл Макфол.

"Путін насправді не боїться розширення НАТО. Він добре знає, що НАТО ніколи не нападало на Росію чи Радянський Союз і ніколи цього не зробить. Це історичний факт. Він це знає, але своєму народові розповідає протилежне, ніби йдеться про повторення Великої Вітчизняної війни. Та він усвідомлює, що це неправда", - розповів Макфол.

Дипломат наголосив, що Захід має робити усе можливе, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет та незалежність

"Того, чого Путін справді боїться, – це української демократії, української свободи та українських ринків. Він спирається на два аргументи. З одного боку, він твердить, що українці не є окремим народом, що вони лише росіяни з акцентом. Утім, якщо українці збудують справжню демократію, це зруйнує його головний аргумент удома – нібито слов’янській нації потрібна диктатура. Ми на Заході повинні чітко усвідомлювати: саме цього Путін лякається найбільше. І саме тому ми мусимо зробити все можливе, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність, а також розвинути ринкову економіку та демократію. Адже саме це становить для Путіна найбільшу загрозу", - додав він.