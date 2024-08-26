Найближчим часом росіяни можуть завдати дорозвідувального масованого удару, - військовий експерт Коваленко

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Велика атака була 8 липня і саме ця атаку, яку ми можемо спостерігати (26 серпня, - ред.), готувалася на 24 серпня, саме це, що ми бачимо мало відбутися 24 серпня на День Незалежності України, але у них збився графік через те, що було проведено низку операцій сам Силами оборони по території Російської Федерації, по їх аеродромах. Ми бачили, як системно наносяться удари аеродромах з тактичної авіації, стратегічної авіації, і їм постійно доводилось переміщувати свої літаки, змінювати місце дислокації боєкомплекту, тобто все це відтермінувало, не дало їм можливості здійснити цей удар саме на 24 серпня", - розповів він.

Військовий експерт зазначив, що 26 серпня росіяни випустили по Україні практично усю зброю, яку виготовили після минулої масованої атаки - 8 липня.

"Але загально якщо подивитися на період між 8 липня та 26 серпня, майже весь боєкомплект, який росіяни мали можливість за цей період виробити на своєму виробництві повністю готову продукцію, відправити на аеродроми, то вона майже повністю співпадає з тією кількістю, яка була задіяна. Тому чи будуть у майбутньому такі удари з боку російських окупантів - так, будуть, вони будуть продовжувати ці масовані удари. Але настільки масовані, настільки великі вони можуть собі дозволити в залежності від того, як працює в них виробництво, тому це приблизно раз на місяць, раз на півтора місяці, саме у такому масштабі", - зазначив він.

Олександр Коваленко вважає, що найближчим часом буде ще один обстріл, але значно менший.

"Якщо ж говорити про найближчий час, короткострокову перспективу, найближчими днями вони можуть провести дорозвідувальний удар. Але це обмеженим боєкомплектом, значно меншим, менш потужним, але вони можуть його провести саме у форматі дорозвідувальної діяльності. Зараз вони зроблять висновки, які об’єкти вони уразили, які об’єкти наскільки пошкоджені. І потім можуть другою хвилею, навіть цієї ночі, через 48 годин, через 72 години, поки ще це актуально, вони можуть організувати дорозвідувальний удар, але знову ж таки акцентую увагузначно меншою кількістю боєкомплекту, обмеженою кількістю", - додав експерт.