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Головна Війна з Росією "Найближчий період буде надзвичайно складним": комбат 92-ї омбр Федоренко про оперативну ситуацію на Харківщині
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"Найближчий період буде надзвичайно складним": комбат 92-ї омбр Федоренко про оперативну ситуацію на Харківщині

20 травня, 2024 понедiлок
17:48
Війна з Росією російські танки

На Харківському напрямку у противника достатньо сил і засобів. Можливо ворог відкриє ще один з напрямків

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Про це заявив командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЛЕС 92-ї окремої штурмової бригади імені Кошового Отамана Івана Сірка, Юрій Федоренко в етері телеканалу "Еспресо".

"На Харківському напрямку у противника вистачає сил і засобів, щоб пробувати на міцність нашу лінію оборони на тих відтинках кордону, де він поки що не вчиняв ударно-штурмових дій. Це так само стосується ворожих резервів. Їх вистачає для того, щоб відбивати наші штурмові дії. Тому найближчий період буде надзвичайно складним. Можливо противник відкриє ще один з напрямків. Про це достатньо добре знає розвідка і Сили оборони України. Але при повній підтримці української нації, Сили оборони зроблять свій максимум. У противника, за моїм переконанням, немає і не буде можливості дійти до адміністративних меж міста Харкова. Певні тактичні успіхи можуть бути, але після отримання всього пакета військової допомоги від США, хід бойових дій на полі бою суттєво зміниться на користь Сил оборони. Ми більш інтенсивно зможемо дистанційно бити ворога, на підході до наших передових позицій", - зазначив він.

Наразі на Вовчанському відтинку тривають жорстокі бої, каже Федоренко.

"Зараз там бої більш жорстокі. Противнику дуже важливо перейти у міську забудову. Ворог розуміє, що тоді буде мати певний тактичний успіх і потенційно можна буде говорити про формування плацдарму для подальшого проходження в тил Сил оборони. Саме тому бої зараз не вщухають ні вдень, ні вночі. У напрямку Вовчанська противник активно намагається застосовувати авіацію для нанесення уражень по наших позиціях. Однак Сили оборони стримують ворога", - сказав комбат 92-ї омбр.

За його словами, на напрямку Стрілеча - Глибоке на поточний момент майже повною мірою ситуація стабілізована.

"Бойова робота продовжується, підрозділ виконує завдання на Харківському відтінку. Противник отримав достатньо гідно "по зубах". Якщо казати про відтинок фронту в районі Стрілеча - Глибоке, де ворог перейшов лінію державного кордону і спочатку мав частковий успіх, на поточний момент майже повною мірою ситуація стабілізована. Сили оборони вибивають противника з передових позицій, які вдалося зайняти. Декілька днів тому розвідувальний батальйон 92-ї штурмової бригади разом з ССО та батальйоном "Ахіллес" провели роботу із зачистки декількох будинків. Вдалося знищити кулеметника, який стримував нашу штурмову піхоту і додатково нанести суттєве ураження. Противник, який чинив опір, був ліквідований. Окупанти, які здалися, згідно з усіма нормами міжнародного права, були взяті в полон, отримали медичну допомогу і в майбутньому будуть обміняні на наших хлопців, які зараз перебувають у російському полоні. Така робота ведеться системно", - розповів Федоренко.

  • Станом на 20 травня ЗСУ контролюють Вовчанськ Харківської області на 60%, але росіяни продовжують штурмові дії. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що бої у місті ведуться за кожен будинок і вулицю.

Теги:
Відео
Україна
Росія
Харків
російська армія
ЗСУ
окупанти
Харківщина
втрати окупантів
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