"Не будьмо наївними в тому, що РФ відразу розпадеться": голова Меджлісу кримськотатарського народу Чубаров про протести в Росії

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Це не таємниця. Ми дійсно постійно взаємодіємо з активістами національних рухів у Росії. Зокрема, з представниками башкирського народу, казанськими татарами, Ічкерії й іншими. У звʼязку з останніми подіями, то теж перебуваємо на звʼязку з активістами Башкирії. Вони інформують нас про події", - розповів Чубаров.

За словами Чубарова, тільки розпад РФ зможе убезпечити Україну від майбутніх війн з росіянами

"Протести, які відбуваються в Росії, дуже важливі для нас. Втім, нам не варто бути наївними в тому, що ці протести відразу призведуть до розпаду РФ. Оскільки протести в Башкирії сьогодні не були підтримані навіть російською ліберальною опозицією. Їхня позиція полягає в тому, що не потрібно підтримувати те, що загрожує розпаду РФ. Водночас ми тут, в Україні, розуміємо, що якщо РФ збереже свої кордони, то загроза війни ніколи для нас не зникне", - додав він.

Що передувало

16 січня у Башкортостані тисячі людей вийшли протестувати через суд над місцевим активістом, якого звинувачують за доносом губернатора. За даними каналу, біля суду, де розглядають справу активіста Фаїля Алсинова, зібралося близько 15 тисяч людей.

Суд міста Баймак Республіки Башкортостан засудив місцевого активіста Фаїля Алсинова до чотирьох років колонії загального режиму у справі про розпалювання міжнаціональної ворожнечі.