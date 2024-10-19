"Не буває нічого, що стається просто так": Зеленський про повернення 95 українських полонених

Про це він заявив у вечірньому відеозверненні.

Зеленський висловив вдячність команді, яка займається обмінами, та всім українським воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України.

"Пишаюся всіма вами, дякую вам за допомогу у звільненні наших людей з російського полону", - сказав він.

Президент також наголосив на важливості розуміти: "не буває нічого, що стається просто так".

"Завжди треба сильні позиції для України. Завжди треба збільшувати можливості нашої держави. У час війни результат тільки здобувається. Дякую всім, хто це забезпечує", - зазначив Зеленський.

Він додав, що нещодавно повернутим 95 українським полоненим зараз надається необхідна допомога. За словами Зеленського, нараз Україна працює далі, щоб звільняти військових і цивільних.

"Це дуже складний процес, але чим більш результативні ми будемо на полі бою та в дипломатії, тим швидше ми зможемо повернути також інших. Ми зʼясовуємо долю кожного й кожної, хто може бути в полоні. Дуже стараємось повернути всіх", - підкреслив очільник держави.

Він подякував Збройним Силам, Службі безпеки України, ГУР, Офісу, МВС, омбудсмену, Координаційному штабу – усім, хто залучений та допомагає у поверненні полонених.

"Також дякую нашим партнерам – тим країнам і лідерам, які посилюють наші позиції в цій роботі. І завжди, коли є така можливість, ми говоримо з лідерами під час візитів про те, що українці мають бути вдома – всі, хто захоплений Росією", - додав Зеленський.