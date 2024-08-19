"Не думаю, що йдеться про буферну зону": військовий експерт Ступак припустив мету Курської операції

Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Я не думаю, що мова йде про буферну зону. Якщо була б буферна зона, то із сучасною балістичною зброєю вона повинна проходити десь умовно в районі другого садового кільця в Москві. Я більше розглядаю цю історію, всю цю наступальну операцію як створення нових умов з української сторони для початку мирних перемовин", - сказав Ступак.

Військовий експерт вважає, що таким чином Україна може зменшити початкові вимоги, які країні висуває Росія.

"Згадайте, будь ласка, Російська Федерація одразу, як тільки починається мова про якісь теоретичні мирні перемовини, каже так: "З урахуванням поточних реалій на землі". Тобто маючи на увазі: "місце, де стоїть нога російського військовослужбовця, вони хочуть визнати своїм". Аналогічним чином Україна вирішила зламати цю ситуацію. Отже, це намагання вибити підґрунтя з-під Росії, якось зменшити початкові мирні вимоги, які Росія нам висуває, нанести їм шкоду на їхньому боці, нанести шкоду їхній інфраструктурі, створити велику кількість їхніх внутрішньо переміщених людей", - додав Іван Ступак.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області.

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.