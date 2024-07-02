Не факт, що Орбан прибув у Київ повідомити позицію Путіна, міг спрацювати інший канал комунікації, - голова Центру аналізу та стратегій

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Візит Орбана - це один з елементів "човникової" демократії. Не факт, що Орбан летів повідомити якусь позицію Путіна. Можливо, міг спрацювати інший канал комунікації, а саме тісний зв'язок Будапешта з Пекіном. Очевидно, щось було озвучено в рамках пропозиції про припинення вогню президенту Зеленському. Зрозуміло, що набагато розгорнуте, ніж це було озвучено на брифінгу за результатами зустрічі. І, очевидно, прозвучала якась відповідь, яку Орбан назвав конструктивною", - зауважив Чаленко.

За словами голови Центру аналізу та стратегій, 3-4 липня в Астані відбудеться засідання Ради глав держав-членів Шанхайської організації співробітництва (ШОС).

"Не здивуюся, якщо Орбан або хтось з його найближчого оточення опиниться завтра, післязавтра в Астані, де відбувається саміт Шанхайської організації співробітництва. Там буде Сі Цзіньпін, і Путін буде. І так може бути передана певна інформація", - додав Чаленко.

Візит Віктора Орбана до Києва

У вівторок, 2 липня, до української столиці для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським прибув прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

За словами Володимир Зеленського, під час зустрічі з прем'єром Угорщини вони обговорили торгівлю, транскордонну співпрацю, інфраструктурні, енергетичні питання та гуманітарну сферу.

Президент також додав, що зміст їхнього діалогу може стати основою для нового двостороннього документа між державами - "документа, який буде регулювати всі наші взаємовідносини, який буде заснований на дзеркальному підході до двосторонніх відносин між Україною та Угорщиною і який дозволить нашим народам користуватись усіма благами єдності в Європі".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським запропонував "подумати про зупинення вогню", нібито для пришвидшення переговорів з РФ.











