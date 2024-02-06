"Не лише вбиті": Маляр пояснила, що таке втрати РФ, які публікує Генштаб

Про це вона заявила в інтерв'ю Еспресо.

Маляр пояснила, що російські втрати, які публікує Генштаб ЗСУ, це кількість не лише загиблих, а й тих, що були поранені, внаслідок чого вважаються небоєздатними.

"Це втрати вбитих і поранених росіян. Ми, як цивільні, постійно в цьому заплутуємося. У військових втрати – це все втрати, у них поранений – теж пишеться "втрати", тому що він уже небоєздатний. Тобто для них цієї людини вже нема, вона не воює", - наголосила вона.

За словами ексзаступниці міністра оборони України, з 400 тисяч - число, яке публікує Генштаб ЗСУ - кількість тих, що може повернутися на фронт і воювати проти України, мінімальна.

"Якщо це поранені, звісно, вони можуть і повернутися. Але варто зазначити, що росіяни дуже зневажливо ставляться до своїх поранених і не так рятують, як у нас, у нас відсоток повернення в стрій набагато вищій. Росіяни розкидаються людьми, то якщо й повернулися, то не так багато", - пояснила Маляр.