Не обов'язково проти України: генерал Кривонос припустив, нащо РФ може створити дві нові армії

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"РФ планує створити дві нові армії. Це достатньо серйозна загроза. Втім, ці армії не обовʼязково можуть бути націлені на території України. Ці армії РФ може зосередити біля кордонів з країнами Балтії. Саме на цьому напрямку вони можуть почати агресію проти цих країн. Або ж вдатись до збройних провокацій та потужного психологічного тиску на країни НАТО", - пояснив Кривонос.

Генерал-майор також прокоментував загрозу повторного наступу росіян на Півночі.

"Сьогодні ймовірність того, що РФ може знову зайти на територію Сумської області дуже низька. Проте ситуація може змінитись через деякий час. Оскільки вони зберігають можливість дуже швидко перекидати свої війська на різні напрямки. Коли окупантам треба буде відвернути увагу й розпорошити сили між Сходом та Північчю, то вони можуть спробувати знову зайти на територію Сумської області", - додав він.

РФ планує створити дві нові армії. Це достатньо серйозна загроза.



Втім, ці армії не обовʼязково можуть бути націлені на території України. Ці армії РФ може зосередити біля кордонів з країнами Балтії. Саме на цьому напрямку вони можуть почати агресію проти цих країн. Або ж… pic.twitter.com/wiyuVwHcJj — Еспресо (@EspresoTV) March 25, 2024