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Ексклюзив

Не обов'язково проти України: генерал Кривонос припустив, нащо РФ може створити дві нові армії

25 березня, 2024 понедiлок
21:47
Війна з Росією окупанти

Генерал-майор запасу ЗСУ, перший заступник Командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019) Сергій Кривонос вважає, що РФ створює дві нові армії для ймовірних збройних провокацій проти країн НАТО

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"РФ планує створити дві нові армії. Це достатньо серйозна загроза. Втім, ці армії не обовʼязково можуть бути націлені на території України. Ці армії РФ може зосередити біля кордонів з країнами Балтії. Саме на цьому напрямку вони можуть почати агресію проти цих країн. Або ж вдатись до збройних провокацій та потужного психологічного тиску на країни НАТО", - пояснив Кривонос.

Генерал-майор також прокоментував загрозу повторного наступу росіян на Півночі.

"Сьогодні ймовірність того, що РФ може знову зайти на територію Сумської області дуже низька. Проте ситуація може змінитись через деякий час. Оскільки вони зберігають можливість дуже швидко перекидати свої війська на різні напрямки. Коли окупантам треба буде відвернути увагу й розпорошити сили між Сходом та Північчю, то вони можуть спробувати знову зайти на територію Сумської області", - додав він.

  • Наприкінці 2023 року російський президент Володимир Путін підписав указ, який передбачає збільшення армії РФ на 170 тисяч осіб.
  • 25 березня у Міноборони Великої Британії повідомили, що російське командування вже цього року має намір створити дві нові армії. Однак ці спроби можуть зіштовхнутися з нестачею нової техніки та проблемами з інфраструктурою
Теги:
Відео
Україна
Росія
російська армія
окуповані території
окупанти
Росія-НАТО
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