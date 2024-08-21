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Не один напрямок: Сили оборони проводять комплексні операції, - нардеп Костенко

Дар'я Куркіна
21 серпня, 2024 середа
16:21
Війна з Росією Роман Костенко

Зараз Сили оборони України проводять операції, які стосуватимуться не одного напрямку. Водночас згодом будуть наслідки від дій у Курській області РФ

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Про це розповів нардеп "Голосу", секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Сили оборони проводять операції, які будуть залучати не один напрямок. Наслідки мають бути: це перехоплення ініціативи і все ж таки зменшення напруги на Донбасі в тому числі", - пояснив Костенко.

Також він відповів на запитання, чи варто очікувати відповідей Росії на дії України в Курській області.

"Я вже не знаю, які можуть бути червоні лінії в них (РФ, - ред.). Ми вже зробили все, і вони по факту використали проти нас все, що в них є (я зараз не кажу про ядерну зброю). Але вони знищували нашу цивільну інфраструктуру, цивільних людей… Ми захопили частину їхньої території: з 1944 року нога жодного солдата іноземної армії, який би захоплював територію Росії, там не була. Ми показали: якщо це треба для наших національних інтересів - ми це зробимо… Усе, що вони можуть - це обстріляти наші цивільні обʼєкти. Я сподіваюсь, що наша ППО і наші F-16 максимально зроблять все, щоб їхні ракети не досягли цілі", - висловився народний депутат.

Костенко вважає, що дії ЗСУ на Курщині є гарним знаком для західних партнерів. Водночас він підкреслив, що наслідки від неї попереду, адже вони не можуть бути швидкими.

"Дуже гарним знаком це стало. Там можна розкласти все по напрямках, на що вплинула курська операція. Я скажу так: наслідки ще попереду всі, тому що не можуть бути такими швидкими наслідки. Росія сама ще оцінює, що їм треба робити", - пояснив він.

Читайте також: Останні події на Курщині можуть суттєво вплинути на подальший перебіг наступальної операції ЗСУ. Колонка Сергія Згурця.

Теги:
Україна
Росія
військові
Донбас
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Курськ
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