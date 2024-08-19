Останні події на Курщині можуть суттєво вплинути на подальший перебіг наступальної операції ЗСУ. Колонка Сергія Згурця

Курська операція

Розпочну рубрику з новини, що може суттєво вплинути на подальший перебіг наступальної операції, яку Збройні сили України проводять у Курській області РФ. Сьогодні стало відомо, що третій і останній капітальний міст через річку Сейм у Глушковському районі Курської області було виведено з ладу Силами оборони України за допомогою авіаційних засобів ураження. Тепер більша частина Глушковського району, а саме територія між державним кордоном України й нещодавно звільненою ділянкою в Курській області та річкою Сейм, стає майже заблокованою. Там залишаються лише дві понтонних переправи, але, ймовірно, ненадовго.

Зі сходу цей район блокують наші підрозділи, які діють у Кореневському районі. Зараз вони контролюють населений пункт Коренево. Тепер Росія стоїть перед вибором - або продовжувати утримувати цю ділянку фронту з ризиками, пов'язаними з понтонним постачанням, або одразу залишити весь цей район Україні. А це майже 700 кв.км території на додачу до тих 1200 кв.км, які вже перебувають під контролем Сил безпеки та оборони в Курській області. Це один із важливих поточних етапів цієї шокової для ворога операції, яка триває з 6 серпня.

До речі, сьогодні, 19 серпня, впливове британське видання The Economist вийшло з публікацією, де наведені нові цікаві подробиці щодо підготовки наступу Сил оборони України на Курську область. Мова йде про те, що головнокомандувач Олександр Сирський готував кілька сценаріїв наступу на найслабкіші точки російської оборони, аби перехопити ініціативу шляхом швидкого та несподіваного наступу в умовах, коли ворог протискає нашу оборону на сході. Були пропрацьовані плани у Брянській області, у Курській області, комбінований удар у двох регіонах одразу і ще на якомусь напрямку.

Зазначається, що Олександр Сирський тримав ці плани в таємниці. Про них знала лише мала група генералів, а з президентом України Зеленським Сирський обговорював все це віч-на-віч навіть без свого штабу. Вкрай цікаво, що більшість інформації для планування операції армійська розвідка здобувала самостійно, а ГУР включився в цей процес на останній стадії підготовки цієї операції. Сирський мав перед тим, як пише видання The Economist, два інших плани масштабних операцій. Інформація про один з таких планів стала відома росіянам, а інший план було скасовано через те, що партнери не радили його реалізувати. Ось така от реальність.

За словами співрозмовника видання The Economist, головна ціль операції в Курській області полягає у тому, щоб відвернути зусилля і ресурси Росії від інших ділянок фронту. Особливо зі сходу, де російські війська повільно просувають нашу оборону. Президент Зеленський, як пише The Economist, наполягає на максимальному прогресі на Курському напрямку. А головнокомандувач Сирський є більш обережним і наразі зосереджений на розширенні флангів вздовж кордону, щоб створити більш стійкі лінії оборони.

Коли ми говоримо про фланги в Курській області, то маємо на увазі західний фланг, зокрема, Глушковський район із заблокованими мостами, а також населений пункт Коренево, який зараз контролюють ЗСУ. А ще Рильськ, що розташований далі за Коренево. Від Рильська йде траса на Льгов - Курчатов - Курськ, яка є вкрай важливою для перерізання російської логістики. Наразі вздовж цієї траси діють наші FPV-дрони, які знищують російські вантажівки та техніку.

Східний фланг не менш важливий, це на південний схід від Суджі. Бої точаться в населених пунктах Озерка та Гір'ї, які близько за 25 км на схід від Суджі. ЗСУ та росіяни в цьому районі розгортають певні сили та засоби, що може свідчити про те, що з часом там будуть ще серйозніші бойові зіткнення. Цей напрямок, по-перше, убезпечує наші війська, що діють у північному напрямку на Льгов та Курськ. По-друге, цей напрямок і фланг створюють суттєву загрозу для ворога в контексті використання шляхів постачання до Білгорода, а далі до військ на північному сході України. Ось така ситуація на цей момент.

Зеленський зазначає, що буде створено санітарний кордон, а це вказує на намір наших військ закріпитися на певній лінії оборони. Де саме проходитиме ця лінія оборони, поки що залишається відкритим питанням. Оскільки ситуація динамічна, а ворог своєю чергою прагне виснажити нашу оборону у повзучому наступі на напрямку Авдіївка-Покровськ.

Покровський напрямок

За минулу добу відбулося 45 бойових зіткнень на Покровському напрямку зі 145 по всій лінії фронту. Це свідчить про те, що цей напрямок залишається для противника пріоритетним. Зараз ворог впирається в такі укріплені міста як Новогродівку та Селидове, веде бої за Гродівку.



Роман Бугайов, старший офіцер реактивної артилерійської батареї 47-ї бригади з Покровського напрямку, розповів, що динаміка ворогів залишається інтенсивною, вони не полишають спроб просунутися у бік Покровська та Мирнограда.

Противник застосовує повзучу тактику, коли намагається продавлювати нашу оборону постійними "м'ясними" штурмами. Росіяни не застосовують на цьому напрямку великі скупчення техніки, бо наші засоби ураження відразу відпрацьовують по ній. А щодо ворожої піхоти, то вона може більш непомітно просунутися. Як бачите, загарбник з таким просуванням вийшов на нові рубежі, де вціліли посадки, тому він може замасковано там накопичитися, а далі проводити штурмові дії. Тому найголовніша зараз наша задача – якомога раніше виявити просування окупантів, а далі працюють усі засоби, котрі є у нашій та сусідніх бригадах. Навала ворога відбувається постійно, тобто це така "м'ясорубка", в якій українські оборонці намагаються перемолоти якомога більше сил противника.

Офіцер зазначив, що зараз росіяни зменшують кількість особового складу у своїх штурмових групах. Тобто штурм може здійснюватися і п'ятьма бійцями, однак попри це, реактивна артилерійська батарея 47-ї бригади виходить в роботу і працює. Робота з РСЗВ по противнику залежить від того, чи є можливість в інших підрозділах вступити в роботу. Бо ситуація із забезпеченням залишається складною, снарядів мало порівняно з насиченістю штурмів. Відповідно, застосування РСЗВ буде завжди ефективним не тільки як ураження, а ще і як морально-психологічний тиск. Коли противник відчуває такий тиск, то бажання йти вперед у нього знижується.

Бугайов додав, що, на жаль, "ланцети" в армії РФ є дуже вдалою зброєю, яка слабо підлягає заглушенню з боку РЕБ. В цьому противник має успіх. При виїзді на відкриту місцевість військові, що працюють з РСЗВ, обов'язково моніторять небо, пильнують. А найголовніший фактор збереження особового складу, а потім вже техніки – швидкість відпрацювання по цілі. На Запорізькому напрямку був момент, коли на власні очі побачили роботу "ланцету", дякуючи Богу, хлопці живі, техніка ціла. Тому єдиний захист – пильність та швидкість розрахунку.

Військовослужбовець додав, що в бригаді працюють рекрути, тому цивільний може до них звернутися. Йде роз'яснення, що буде робити майбутній військовослужбовець, відповідно, він має перспективи розуміння, куди він йде та до кого. Якщо цивільні люди хочуть приєднатися до лав ЗСУ, до нашого підрозділу, то ласкаво просимо.