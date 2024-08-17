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Ексклюзив

"Там максимальна кількість людей, яка має тримати оборону": майор запасу НГУ Гетьман про Покровський напрямок

Марина Клюєва
17 серпня, 2024 субота
11:13
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ, військові

Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман прокоментував тезу про те, що військових, які задіяні в Курській операції, доцільніше було відправити на Покровський напрямок

Зміст

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Багато хто починає навіть дорікати нашим Збройним силам, що не треба було робити такі операції на Кущині, треба було ці війська додати на Покровщину, щоб зупинити ворога - це не зовсім правильно з військової точки зору, точніше зовсім неправильно. Справа у тому, що ті війська, які ми застосували б на Покровському напрямку, вони б на тій ділянці фронту мало б що змінили, там ворог нас суттєво переважає. Що значить додати людей? Це як, поставити людей не через 10 метрів один від одного, а через пів метра? От що значить додати? Там максимальна кількість людей, яка має тримати оборону", - зазначив він.

Військовий пояснив, що означає перевага ворога. 

"Ворог переважає нас в чисельності, це не означає, що вони, коли наступають по фронту, наприклад, 100 метрів, то там іде 100 людей, там як йшло, так і йде 10 людей на відстані 10 метрів одне від одного, умовно кажучи по бойових статутах. Перевага - це означає, що у них більше артилерії: вони можуть більше стріляти, у них більше дронів: вони можуть більше атакувати, і у них більше сил на поновлення тих штурмових груп, які наступають. Тобто одна група робить штурмові дії, нічого не вдалося, вона відходить пошматована, а на її місце заходить нова група. Перша йде у глибокий тил, там поновлюється, додаються люди і знову", - розповів Олексій Гетьман.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня у Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності у російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру у Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

Водночас Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій разом із військовими наразі опрацьовує можливий маршрут гуманітарного коридору для цивільних із Курщини до Сум.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

У пʼятницю, 16 серпня, було зруйновано міст через річку Сейм у Глушковському районі Курської області

Також 16 серпня українські військові показали унікальні кадри перших годин наступальної операції Сил оборони в Курській області.

Теги:
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Покровськ
Курськ
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