Не просто переміщення літаків: у НАТО пояснили, чому передають Україні F-16 так повільно

Про це заявив на брифінгу на полях саміту НАТО у Вашингтоні високопоставлений представник Альянсу, передає Укрінформ.

"Це дуже складний процес передачі на всіх етапах", – сказав він.

Представник Альянсу пояснив, що йдеться не просто про переміщення літаків з однієї країни в іншу. Вони мають бути переконфігуровані зі стандартів однієї країни, де вони базувалися, до українських реалій. Це передбачає можливість їхнього розміщення на українських аеродромах, застосування наявних у ЗСУ систем озброєнь, переданих західними партнерами тощо. У цьому контексті також необхідно забезпечити безпеку аеродромів від потенційних ворожих атак.

Крім того, багато часу та зусиль займає підготовка як пілотів, так і персоналу, який обслуговує та ремонтує літаки, додав чиновник.

За його словами, нинішні темпи передачі літаків F-16 Україні є суттєво швидшими за ті, що існують у мирний час, коли літаки передають одне одному союзники по НАТО.