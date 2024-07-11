Не просто переміщення літаків: у НАТО пояснили, чому передають Україні F-16 так повільно
Процес передачі F-16 Україні пов'язаний із підготовкою як пілотів, так і технічного персоналу, а також захищеної інфраструктури для зберігання літаків
Про це заявив на брифінгу на полях саміту НАТО у Вашингтоні високопоставлений представник Альянсу, передає Укрінформ.
"Це дуже складний процес передачі на всіх етапах", – сказав він.
Представник Альянсу пояснив, що йдеться не просто про переміщення літаків з однієї країни в іншу. Вони мають бути переконфігуровані зі стандартів однієї країни, де вони базувалися, до українських реалій. Це передбачає можливість їхнього розміщення на українських аеродромах, застосування наявних у ЗСУ систем озброєнь, переданих західними партнерами тощо. У цьому контексті також необхідно забезпечити безпеку аеродромів від потенційних ворожих атак.
Крім того, багато часу та зусиль займає підготовка як пілотів, так і персоналу, який обслуговує та ремонтує літаки, додав чиновник.
За його словами, нинішні темпи передачі літаків F-16 Україні є суттєво швидшими за ті, що існують у мирний час, коли літаки передають одне одному союзники по НАТО.
- 21 травня 2023 року президент США Джо Байден схвалив навчання українців на F-16. Володимир Зеленський запевнив, що Україна не використовуватиме ці літаки, аби бити по території РФ.
- Україна сподівалася, що перші літаки F-16 прибудуть у березні 2024 року.
- 10 липня 2024 року державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Данія та Нідерланди вже почали процес передачі винищувачів F-16 для України.
- Того ж дня стало відомо, що Норвегія вирішила передати Україні 6 літаків F-16. За словами прем’єр-міністра Йонаса Гар Стере, постачання винищувачів має відбутися до кінця цього року.
- За словами президента Володимира Зеленського, ЗСУ потребують щонайменше 128 винищувачів F-16 для рівняння сил України та Росії в небі.
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