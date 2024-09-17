"Не свідчить про нову хвилю мобілізації": ISW проаналізував указ Путіна про збільшення чисельності армії РФ
Росія продовжує нарощувати свій довгостроковий військовий потенціал, поступово збільшуючи чисельність своїх збройних сил
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Зазначається, що відповідний російський указ означає, що військові органи РФ посилять зусилля з набору та формування сил, щоб досягти контрольного показника в 1,5 мільйона бойових особового складу, починаючи з грудня 2024 року.
Водночас цей указ не є показником нової хвилі російської мобілізації - скоріше, вона охоплює широкий спектр вербувань, які зараз використовує російська армія.
Аналітики припускають, що зусилля Росії збільшити чисельність збройних сил є частиною довгострокової мети Росії, яка виходить за межі війни в Україні та спрямована на збільшення чисельності та загального потенціалу російської армії шляхом довгострокових широкомасштабних реформ збройних сил.
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