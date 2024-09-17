"Не свідчить про нову хвилю мобілізації": ISW проаналізував указ Путіна про збільшення чисельності армії РФ

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що відповідний російський указ означає, що військові органи РФ посилять зусилля з набору та формування сил, щоб досягти контрольного показника в 1,5 мільйона бойових особового складу, починаючи з грудня 2024 року.

Водночас цей указ не є показником нової хвилі російської мобілізації - скоріше, вона охоплює широкий спектр вербувань, які зараз використовує російська армія.

Аналітики припускають, що зусилля Росії збільшити чисельність збройних сил є частиною довгострокової мети Росії, яка виходить за межі війни в Україні та спрямована на збільшення чисельності та загального потенціалу російської армії шляхом довгострокових широкомасштабних реформ збройних сил.