"Не тільки для оборони, а й для наступу": генерал Маломуж спрогнозував, як вплине допомога США на бойові дії найближчим часом

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Чомусь в Росії вирішили, що в США не підтримають пакет допомоги Україні. Фактично, росіяни за період затримки американської допомоги визначили для себе цілі. Сьогодні вони проводять тактичний наступ на декількох ділянках фронту. Й планують окупанти на травень-червень перейти до великого стратегічного наступу. Тому вони заявляють про ціль захопити Донецьку, Луганську, частково Харківської та Запорізької області”. Ці цілі вони ставили, розраховуючи на те, що Україна не отримає пакет допомоги від США", - пояснив Маломуж.

За словами Маломужа, пакет допомоги Україні від США повністю зриває стратегічні плани РФ

"Очевидно, що в російській розвідці були дані про те, що пакет допомоги Україні від США не буде прийнятий. Саме тому в них така бурхлива реакція після вчорашнього голосування в конгресі. Оскільки всі стратегічні плани РФ зриваються. Дійсно, вони будуть намагатись найближчі тижні та місяці просуватись на окремих напрямках. Втім, перспектив вони не мають. Системних резервів для наступу на чотирьох напрямках у них немає. Україна навпаки, має добрі перспективи успішно тримати оборону. І, ймовірно, до кінця літа підготувати наступальні операції", - додав він.