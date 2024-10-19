Не виключаю, що це російське ІПСО: політолог Магда щодо можливого повернення України до ядерного статусу

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо можливого повернення України до ядерного статусу, не виключаю, що це російське ІПСО. По-перше, після вкиду такої інформації від видання Bild інші західні ЗМІ підхопили цю тему для більш клікабельних заголовків. По-друге, з чого будемо робити цю ядерну зброю? Ми збагачений уран віддали ще при Януковичу, за його право потиснути руку Бараку Обамі (44-й президент США, – ред.), тоді був такий саміт щодо нерозповсюдження ядерної зброї", - зауважив виконавчий директор Інституту світової політики.

За його словами, збагачений уран – не той товар, який можна купити на світовому ринку. А щодо закупівлі відповідних центрифуг, то питання – їх енергетичного забезпечення в умовах війни.

"Іран же не перебуває в умовах війни, але він поки ще на порозі створення ядерної бомби, наскільки я розумію. Бо логіка поведінки іранського керівництва показала б, якби у них була ця зброя. І це був би потужний сигнал Ізраїлю. Щодо переміщення такої зброї, то зазначу, що, на жаль чи на щастя, зараз Конституція України забороняє розміщувати іноземні військові бази на українській території. Змінити Конституцію? Я поки що не знаю таких юридичних механізмів. Крім того, маємо розуміти, що є така річ – радіофобія Заходу, який дуже боїться ядерної зброї. Ця радіофобія сформувалася протягом десятиріч. І ми з 2022 року Росію критикували за спроби ядерного шантажу. Тому у цій ситуації для України це є гра, в якій наївно обіцяти використання ядерної зброї, не маючи її в наявності", - резюмував Євген Магда.