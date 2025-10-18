Не вірю, що російські військові готові до ширшого конфлікту з НАТО, - екскерівник ЦРУ Данненберг

Таку думку в етері Еспресо висловив колишній керівник відділу ЦРУ у Центрі боротьби з тероризмом, керівник Центру кібероперацій та інформаційних операцій Роберт Данненберг.

"Мені здається, що Путін знову отримує викривлені або просто неточні розвіддані від своїх зовнішніх і внутрішніх служб щодо готовності Заходу реагувати на ті провокації, які Росія вже здійснює і готує просто зараз.Немає сумнівів, що якщо Росія й надалі надсилатиме безпілотники чи літаки над територією НАТО, рано чи пізно вони будуть збиті. Це стане серйозним етапом ескалації, наслідки якого важко буде передбачити", - пояснив Данненберг

На його думку, оточення Путіна, яке підштовхує його почати війну проти країн НАТО, отримує такі ж розвідувальні дані, як про й Україну, коли вважалось, що Київ не зможе стримати російську армію.

"Якщо ви президент Польщі, прем’єр-міністр Естонії чи очільник будь-якої з балтійських країн, ви не можете залишати без відповіді агресивні прольоти російських літаків. Ви зобов’язані захищати свій повітряний простір і свою територію. Це безумовно навмисні дії з боку Росії. Я переконаний, що Путін отримує вкрай хибні поради. Не вірю, що російські військові готові до ширшого конфлікту з НАТО. Той, хто підштовхує його до продовження цих провокацій, очевидно, той самий, хто свого часу запевняв його в легкості та неминучому успіху вторгнення в Україну", - додав він.