Не вірю, що російські військові готові до ширшого конфлікту з НАТО, - екскерівник ЦРУ Данненберг
Якщо Росія й надалі надсилатиме безпілотники чи літаки над територією НАТО, рано чи пізно вони будуть збиті
Таку думку в етері Еспресо висловив колишній керівник відділу ЦРУ у Центрі боротьби з тероризмом, керівник Центру кібероперацій та інформаційних операцій Роберт Данненберг.
"Мені здається, що Путін знову отримує викривлені або просто неточні розвіддані від своїх зовнішніх і внутрішніх служб щодо готовності Заходу реагувати на ті провокації, які Росія вже здійснює і готує просто зараз.Немає сумнівів, що якщо Росія й надалі надсилатиме безпілотники чи літаки над територією НАТО, рано чи пізно вони будуть збиті. Це стане серйозним етапом ескалації, наслідки якого важко буде передбачити", - пояснив Данненберг
На його думку, оточення Путіна, яке підштовхує його почати війну проти країн НАТО, отримує такі ж розвідувальні дані, як про й Україну, коли вважалось, що Київ не зможе стримати російську армію.
"Якщо ви президент Польщі, прем’єр-міністр Естонії чи очільник будь-якої з балтійських країн, ви не можете залишати без відповіді агресивні прольоти російських літаків. Ви зобов’язані захищати свій повітряний простір і свою територію. Це безумовно навмисні дії з боку Росії. Я переконаний, що Путін отримує вкрай хибні поради. Не вірю, що російські військові готові до ширшого конфлікту з НАТО. Той, хто підштовхує його до продовження цих провокацій, очевидно, той самий, хто свого часу запевняв його в легкості та неминучому успіху вторгнення в Україну", - додав він.
- У ніч на 10 вересня у відповідь на загрозу з боку російських безпілотників, які під час нічної атаки на Україну вторглися в повітряний простір Польщі, оперативне командування ЗС привело в повну готовність авіацію та ППО.
- 13 вересня російський безпілотник порушив повітряний простір Румунії, а над Польщею зафіксували потенційну загрозу появи ворожих БПЛА. У відповідь обидві країни НАТО підняли винищувачі в повітря та активували системи ППО.
- 19 вересня три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії, після чого уряд країни ініціював консультації з НАТО відповідно до статті 4.
- 3 жовтня генеральний директор Ryanair Майкл О’Лірі розкритикував дії ЄС щодо захисту європейських аеропортів і закликав збивати дрони, що порушують повітряний рух.
- Біла Церква
