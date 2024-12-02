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Не зміцнюють Україну, - Зеленський про телефонні розмови світових лідерів з Путіним

Катерина Єсікова
2 грудня, 2024 понедiлок
17:01
Війна з Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкційна та дипломатична ізоляція послаблює російського диктатора Володимира Путіна

Зміст

Про це він заявив під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві, передає РБК-Україна.

За словами Зеленського він знав про те, що Олаф Шольц буде телефонувати Путіну. При цьому він розповів німецькому канцлеру свою думку щодо цього.

"Після однієї розмови йде друга, третя, п'ята розмова, тому що іноді люди хочуть забрати лідерство до себе. І я вважаю, що в цьому може бути просто потім така, скажімо, хвиля визнання фактично Путіна. Я вважаю, що це не зміцнює Україну. Це на мою думку. Але, як я і сказав, в нас з Німеччиною набагато більше спільного, ніж є розбіжності", - заявив український лідер.

  • У п'ятницю, 15 листопада, Шольц і президент Росії Володимир Путін провели першу за два роки телефонну розмову.
  • Олаф Шольц прокоментував свою першу телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним за останні два роки.
Теги:
Новини
Світ
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Олаф Шольц
Світ про Україну
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