Не зміцнюють Україну, - Зеленський про телефонні розмови світових лідерів з Путіним

Про це він заявив під час пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у Києві, передає РБК-Україна.

За словами Зеленського він знав про те, що Олаф Шольц буде телефонувати Путіну. При цьому він розповів німецькому канцлеру свою думку щодо цього.

"Після однієї розмови йде друга, третя, п'ята розмова, тому що іноді люди хочуть забрати лідерство до себе. І я вважаю, що в цьому може бути просто потім така, скажімо, хвиля визнання фактично Путіна. Я вважаю, що це не зміцнює Україну. Це на мою думку. Але, як я і сказав, в нас з Німеччиною набагато більше спільного, ніж є розбіжності", - заявив український лідер.