Недостатня допомога Заходу обмежує Україну у створенні ефективних бойових підрозділів, - ISW

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Там пригадали нещодавню заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв’ю CNN про те, що Україні "потрібно 14 бригад, щоб бути готовими" до невизначеної вимоги, і що Україна не змогла оснастити "навіть чотири" з цих бригад.

Тоді Зеленський заявив, що Україна нарощує внутрішнє виробництво безпілотників і перекидає техніку зі складів або резервних бригад, щоб спробувати компенсувати недостатню військову допомогу Заходу.

За словами президента, це недостатнє забезпечення, зокрема бронетехнікою та артилерійськими боєприпасами, призвело до втрат українського особового складу.

Експерти ISW зазначають, що здатність України захищатися від російських наступальних операцій і кинути виклик ініціативі на ТВД значною мірою залежить як від надання військової допомоги Заходом, так і від зусиль України відновити існуючі підрозділи та створити нові - останнім з яких Україна приділила значну увагу.

Проте там зауважують, що створення більшої кількості української піхоти без відповідного збільшення механізованої техніки суттєво не підвищить боєздатність України.