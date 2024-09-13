"Україна потребує достатньої далекобійності, щоб змусити Росію шукати миру": Зеленський про необхідність дозволу на удари вглиб РФ

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський наголосив, що поки Україна очікує на постачання обіцяних систем ППО від партнерів, Росія продовжує завдавати ударів по нашій країні. не чекаючи дозволу на далекобійність.

"Кожен, хто просто бачить на мапі, звідки Росія завдає ударів, де готує сили й тримає резерви, де розташовує військові об’єкти та яку використовує логістику, – кожен, хто все це бачить, очевидно розуміє, для чого Україні далекобійність", – додав він.

Президент зазначив, що детально обговорив це питання з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та міністром закордонних справ Великої Британії Девідом Ламмі.

За його словами, після цієї зустрічі вже не може бути жодного незакритого питання про те, чому Україна потребує достатньої далекобійності.

«Я хочу підкреслити: достатньої. Достатньої не для того, щоб просто сказати, що рішення є. Далекобійності, достатньої для того, щоб змінити перебіг війни та змусити Росію шукати миру. І ми дуже сподіваємося на наших партнерів, сподіваємося на результат від наших партнерів. Принаймні ми працюємо над цим", - підсумував Зеленський.