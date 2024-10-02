Неможливо сказати, що Вугледар контролює російська армія, - майор запасу НГУ Гетьман
Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що Силам оборони України доведеться відійти з Вугледара
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Судячи з різноманітної інформації, північна частина Вугледара, де розташовані гаражі, начебто все ще контролюється нашими військами. У самому Вугледарі можна де-не-де побачити точки опору. Тому Вугледар зараз виглядає як сіра зона. Сказати точно, хто його контролює, на жаль, неможливо. Так само неможливо стверджувати, що місто контролює російська армія", - наголосив Гетьман.
За словами майора запасу НГУ, скоріше за все, Силам оборони України доведеться відійти з Вугледара.
"Але треба пам'ятати, що спланований відхід - це теж бойова операція, яка готується, і вона є більш організаційно складною, ніж наступальні дії чи дії в обороні", - зауважив Гетьман.
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