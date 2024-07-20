"Неймовірна кількість військової техніки": партизани розвідали один з автомобільних батальйонів у Ростовській області
Партизанський рух "Атеш" провів розвідку одного з автомобільних батальйонів у Ростовській області. Там агенти виявили неймовірну кількість військової техніки
Про це повідомляє "Атеш".
Зазначається, що партизани розвідали 293-й окремий автомобільний батальйон у Ростовській області
Агенти звернули увагу на потік військового транспорту, який в результаті вивів їх на військову частину 46027 у Новочеркаську. Там базується просто неймовірна кількість військової техніки.
Координати: 47.401282, 40.076829
- Напередодні партизани підірвали залізничне полотно на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом, тим самим завадивши доставці до РФ північнокорейських боєприпасів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.35 Купівля 41.35Продаж 41.89
- EUR Купівля 45.07Продаж 45.82
- Актуальне
- Важливе