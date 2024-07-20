"Неймовірна кількість військової техніки": партизани розвідали один з автомобільних батальйонів у Ростовській області

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що партизани розвідали 293-й окремий автомобільний батальйон у Ростовській області

Агенти звернули увагу на потік військового транспорту, який в результаті вивів їх на військову частину 46027 у Новочеркаську. Там базується просто неймовірна кількість військової техніки.

Координати: 47.401282, 40.076829