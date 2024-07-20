Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Неймовірна кількість військової техніки": партизани розвідали один з автомобільних батальйонів у Ростовській області

"Неймовірна кількість військової техніки": партизани розвідали один з автомобільних батальйонів у Ростовській області

20 липня, 2024 субота
13:06
Війна з Росією

Партизанський рух "Атеш" провів розвідку одного з автомобільних батальйонів у Ростовській області. Там агенти виявили неймовірну кількість військової техніки

Зміст

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що партизани розвідали 293-й окремий автомобільний батальйон у Ростовській області

Агенти звернули увагу на потік військового транспорту, який в результаті вивів їх на військову частину 46027 у Новочеркаську. Там базується просто неймовірна кількість військової техніки.

Координати: 47.401282, 40.076829

  • Напередодні партизани підірвали залізничне полотно на Транссибірській залізничній магістралі під Єкатеринбургом, тим самим завадивши доставці до РФ північнокорейських боєприпасів.
Теги:
російська армія
Військові новини
Читайте також:
НАТО, Трамп
20 липня, 2024 субота
Трамп після розмови із Зеленським заявив про переговори між Україною та Росією
Путін_Росгвардія
18 липня, 2024 четвер
Путін перебуває в критичній ситуації, у нього немає системних резервів, - генерал Маломуж
Верховна Рада
19 липня, 2024 п'ятниця
Проштовхували швидко, щоб без обговорень погодити схему: юристка Щербан про розгляд ВР законопроєкту про угоди зі слідством щодо корупційних злочинів
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.35
    Купівля 41.35
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 45.07
    Продаж 45.82
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
20 липня
14:06
Ексклюзив
путін
Дипломат Брайза пояснив, чому Путін поспішає й кидає на війну всі можливі ресурси
14:01
OPINION
Андрій Бондар
Стріляли в українство. В усіх нас
13:28
вуличне освітлення
У російському Краснодарі через відсутність світла місцеві жителі перекрили вулицю
13:13
у Китаї обвалився міст
Унаслідок злив та повені у Китаї обвалився автомобільний міст: 12 людей загинуло, понад 30 вважаються зниклими безвісти
12:53
Провокативні листівки
У Полтаві нелегальна комуністична організація розклеює провокативні листівки, - ЗМІ
12:49
Зеленський про розслідування вбивства Фаріон: вивчаються усі версії, включно з російською
12:42
Оновлено
У Києві знесли історичну садибу Зеленських
У Києві знесли садибу Зеленських кінця ХІХ сторіччя: поліція розпочала кримінальне провадження, активісти кличуть на мітинг до КМДА
12:40
Джозеф Байден, саміт НАТО
Кандидат Трампа у віцепрезиденти Венс хоче, щоб Байдена заохотили скласти повноваження президента
12:30
ЗСУ
"Окупанти взяли тактичну паузу": британська розвідка оцінила ситуацію на фронті
12:06
OPINION
Андрій Кокотюха
Чому досить уже порівнювати дві війни
12:01
Кирило Дядюшка
Через удар по дитячому майданчику в Миколаєві загинув 13-річний танцюрист Кирило Дядюшка
11:29
Мера Білгород-Дністровського затримали за підозрою в "віджимі" бази відпочинку на Чорному морі
10:54
телефон
В Україні запрацювала "гаряча лінія" з питань енергетики "Струм"
10:46
Протягом доби росіяни 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини
10:39
польща дтп
У Польщі розбився автобус з українцями: 9 постраждалих, серед них - діти
10:32
Гаїті
На Гаїті загорівся човен з мігрантами, які тікали з країни через бандитизм: щонайменше 40 загиблих
10:10
Оновлено
РФ ударила ракетою по дитячому майданчику в Миколаєві: відомо про 4 загиблих, серед них дитина
10:07
Ентоні Блінкен
Україна зможе вистояти без підтримки США, - Блінкен
10:06
OPINION
Сергій Фурса
Убивство Фаріон: наша єдність — це найкраща помста
10:03
Ексклюзив
Ірина Фаріон
Вбивство Фаріон вигідне російським спецслужбам, - колишній головний військовий прокурор України Чумак
09:36
Оновлено
шахеди, ППО, ЗСУ
РФ атакувала Україну "шахедами" та ракетами: є загиблі й постраждалі, у трьох регіонах влучання по енергооб'єктах
09:16
Оновлено
ЗСУ
За добу 19 липня на фронті відбулося 135 боєзіткнень, росіяни найбільш активні на Покровському напрямку
09:06
НАТО, Трамп
Трамп після розмови із Зеленським заявив про переговори між Україною та Росією
09:00
Огляд
Спорт поза політикою, Жуль Верн в Україні, міська миша в гостях у сільської - 5 книг про мирні явища воєнного життя
08:42
Оновлено
БпЛА "Лютий"
У РФ заявили про атаку 26 дронів на Ростовську область
08:30
Оновлено
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
В Азовському морі чергують 3 військові кораблі РФ: ракетоносії - у пунктах базування
08:22
сили ППО
Українська ППО вночі збила 13 безпілотників
08:15
смерть рашистським окупантам
Літак, 7 танків і 990 військових: втрати РФ за добу війни в Україні
08:03
OPINION
Олексій Панич
Трамп готовий купити мир
05:54
фейк
Росіяни вигадали фейк про виховательку у Вінниці, яка нібито вимила дитині рот з милом за розмови російською
04:39
Еліна Світоліна, теніс
Тенісистка Світоліна оголосила про припинення співпраці зі своїм тренером
03:11
На фото людина, що працює за комп'ютером
США ввели санкції проти російських хакерів
02:42
медичний бронеавтомобіль "Козак-5МЕД"
До експлуатації у ЗСУ допустили український медичний бронеавтомобіль "Козак-5МЕД"
01:57
У РФ американського репортера Евана Гершковича засудили до 16 років колонії
01:40
Володимир Зеленський
Зеленський провів розмову з Трампом
01:01
продукти магазин
"В Україні через відключення світла не продають продукти": маніпуляції світових ЗМІ за 19 липня
00:42
кіт Ранґо
У МЗС Литви з'явився новий співробітник-кошеня
2024, п'ятниця
19 липня
23:49
Суми
Частина Сум буде без світла понад половину доби щодня
23:20
Куба
Жителі Куби продовжують їхати воювати в Україну на боці окупантів, - Bloomberg
22:37
Ексклюзив
Лариса Волошина
Замах на Фаріон - це тероризм і за цим слідуватиме інформаційна кампанія, - журналістка Волошина
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV