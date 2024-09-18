Нічна атака на Україну: сили ППО знищили 46 із 52 російських "шахедів"
У ніч проти середи, 18 вересня, російські окупанти вкотре здійснили атаку на Україну. Протиповітряна оборона працювала в низці регіонів, оборонці неба ліквідували 46 ворожих ударних БПЛА
Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що цієї ночі російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини та 52 ударними БПЛА із російських Курська та Єйська.
До відбиття повітряного нападу противника залучали авіацію, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою захисникам вдалося збити 46 ударних БПЛА росіян.
Крім того, через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони України 5 безпілотників були локаційно втрачені, ще один - полетів у Росію.
Також внаслідок протидії керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. В результаті виникли пошкодження сільськогосподарської техніки, проте обійшлось без жертв і постраждалих.
Протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.
- Ввечері вівторка, 17 вересня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" та крилаті ракети. РФ завдала дронового удару по енергетичних об’єктах міста Суми, у Кропивницькому загинула людина. Детальніше про наслідки атаки читайте за посиланням.
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