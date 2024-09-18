Нічна атака на Україну: сили ППО знищили 46 із 52 російських "шахедів"

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ.



Зазначається, що цієї ночі російські окупанти завдали удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 з повітряного простору окупованої Херсонщини та 52 ударними БПЛА із російських Курська та Єйська.

До відбиття повітряного нападу противника залучали авіацію, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. В результаті протиповітряного бою захисникам вдалося збити 46 ударних БПЛА росіян.

Крім того, через активну протидію засобів РЕБ Сил оборони України 5 безпілотників були локаційно втрачені, ще один - полетів у Росію.

Також внаслідок протидії керовані авіаційні ракети не досягли бажаних противником цілей. В результаті виникли пошкодження сільськогосподарської техніки, проте обійшлось без жертв і постраждалих.

Протиповітряна оборона працювала в Миколаївській, Херсонській, Черкаській, Кіровоградській, Київській, Вінницькій, Сумській та Полтавській областях.