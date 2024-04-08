Нічна атака по Україні: Повітряні сили знищили російську ракету і 17 "шахедів"

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



Зазначається, що росіяни випустили для атаки на Україну керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області та 24 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда - Крим, районів Курськ і Єйськ у РФ.



До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.

У результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БПЛА в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.