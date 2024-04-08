Нічна атака по Україні: Повітряні сили знищили російську ракету і 17 "шахедів"
У ніч проти понеділка, 8 квітня, російські війська здійснили комбіновану атаку по Україну. У результаті силам ППО вдалося знищити 17 ворожих безпілотників і одну авіаційну ракету
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Зазначається, що росіяни випустили для атаки на Україну керовану авіаційну ракету Х-59 із повітряного простору окупованої Запорізької області та 24 ударних БПЛА типу Shahed-131/136 із мису Чауда - Крим, районів Курськ і Єйськ у РФ.
До відбиття повітряного нападу було залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби.
У результаті протиповітряного бою Силами оборони України збито керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БПЛА в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях.
- Російська армія увечері 7 квітня запустила по території України ударні безпілотники та ракету Х-59. У Криворізькому районі, на Київщині, Миколаївщині та Одещині працювала ППО. На Одещині зафіксовано влучання в логістично-транспортний об'єкт.
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